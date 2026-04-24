Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año

Las gélidas temperaturas del otoño están bajando cada vez más. Y este fin de semana en la Región Metropolitana, las mañanas serán mucho más frías, tanto así, que el termómetro podría marcar las mínimas más bajas en lo que va del año.

Durante estos días, las altas presiones no permitirán que el cielo se llene de nubes. Es por esto que, por las noches, el calor escapará fácilmente hacia arriba y dejará temperaturas más frías en el despertar de los santiaguinos.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay sectores de la RM que incluso podrían bajar hasta los 3 °C en la madrugada.

Por tanto, si saldrás de casa en las horas más tempranas del día, la recomendación es abrigarse bien, pero en capas, pues las máximas seguirán sobre los 20 °C mientras transcurre la jornada.

Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año. Foto: ATON.

En qué partes de la RM habrá mínimas heladas según el tiempo

Este viernes 24 de abril, las mínimas han marcado entre los 5 y 7 °C en los distintos sectores de la Región Metropolitana.

No obstante, a partir del sábado 25 al domingo 26, las temperaturas podrían bajar todavía más durante la noche y madrugada : se proyecta que el termómetro marcaría entre 3 y 6 °C.

En orden descendente, estos son los sectores que tendrán mañanas más frías este sábado y domingo.

Sábado 25 de abril

Curacaví: 3 °C Colina: 4 °C Melipilla: 4 °C San José de Maipo: 4 °C Santiago sector Norte: 4 °C Santiago sector Sur: 4 °C Santiago sector Centro: 5 °C Santiago sector Poniente: 5 °C Santiago sector Oriente: 6 °C

Domingo 26 de abril