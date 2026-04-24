SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año

    Fin de semana con frío intenso en Santiago: mínimas podrían bajar hasta 3 °C en la RM. Revisa si tu comuna está entre las más afectadas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año Tendencias / La Tercera

    Las gélidas temperaturas del otoño están bajando cada vez más. Y este fin de semana en la Región Metropolitana, las mañanas serán mucho más frías, tanto así, que el termómetro podría marcar las mínimas más bajas en lo que va del año.

    Durante estos días, las altas presiones no permitirán que el cielo se llene de nubes. Es por esto que, por las noches, el calor escapará fácilmente hacia arriba y dejará temperaturas más frías en el despertar de los santiaguinos.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay sectores de la RM que incluso podrían bajar hasta los 3 °C en la madrugada.

    Por tanto, si saldrás de casa en las horas más tempranas del día, la recomendación es abrigarse bien, pero en capas, pues las máximas seguirán sobre los 20 °C mientras transcurre la jornada.

    Hasta 3 °C: los sectores de la Región Metropolitana que tendrán las mañanas más frías del año. Foto: ATON.

    En qué partes de la RM habrá mínimas heladas según el tiempo

    Este viernes 24 de abril, las mínimas han marcado entre los 5 y 7 °C en los distintos sectores de la Región Metropolitana.

    No obstante, a partir del sábado 25 al domingo 26, las temperaturas podrían bajar todavía más durante la noche y madrugada: se proyecta que el termómetro marcaría entre 3 y 6 °C.

    En orden descendente, estos son los sectores que tendrán mañanas más frías este sábado y domingo.

    Sábado 25 de abril

    1. Curacaví: 3 °C
    2. Colina: 4 °C
    3. Melipilla: 4 °C
    4. San José de Maipo: 4 °C
    5. Santiago sector Norte: 4 °C
    6. Santiago sector Sur: 4 °C
    7. Santiago sector Centro: 5 °C
    8. Santiago sector Poniente: 5 °C
    9. Santiago sector Oriente: 6 °C

    Domingo 26 de abril

    1. Curacaví: 3 °C
    2. San José de Maipo: 3 °C
    3. Santiago sector Sur: 3 °C
    4. Colina: 4 °C
    5. Melipilla: 4 °C
    6. Santiago sector Norte: 4 °C
    7. Santiago sector Centro: 5 °C
    8. Santiago sector Poniente: 5 °C
    9. Santiago sector Oriente: 6 °C

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClimaClima hoyHeladas matinalesHeladasSantiagoRegión Metropolitanasectores más fríosDirección Meteorológica de Chilefin de semana fríomadrugada fríaaltas presionesotoño en Santiagopronóstico DMC3 °Ctemperaturas mínimasSantiago fríoRegión Metropolitanamañanas fríaspronóstico del tiempocapas de ropacapas de abrigootoñoDMCfrío matutinofines de semanabajas temperaturasNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras amenazas del Pentágono a España

    China rechaza las palabras de Trump y niega que uno de los buques interceptados en Ormuz fuera “un regalo” a Irán

    Delcy Rodríguez anuncia que la ley de amnistía “llega a su fin” en Venezuela

    La desaprobación de Trump alcanza el nivel más alto de su segundo mandato

    Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres

    Katz afirma que Israel está esperando “luz verde” por parte de EE.UU. para reanudar los ataques contra Irán

    Lo más leído

    1.
    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    2.
    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    3.
    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    4.
    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    5.
    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres
    Chile

    Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres

    Beatriz Sánchez y megarreforma: “El gobierno no tiene todo ganado en las dos cámaras”

    Qué se sabe del secuestro y rescate de la mujer hallada en Cerro Navia tras 24 horas

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia
    Negocios

    El primogénito de Horst Paulmann toma el mando de Cencosud: Manfred Paulmann asume la presidencia

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad
    Tendencias

    Confirman la fecha de llegada de Wegovy a Chile: el tratamiento más fuerte que Ozempic para el manejo de la obesidad

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año
    Cultura y entretención

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras amenazas del Pentágono a España
    Mundo

    La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras amenazas del Pentágono a España

    China rechaza las palabras de Trump y niega que uno de los buques interceptados en Ormuz fuera “un regalo” a Irán

    Delcy Rodríguez anuncia que la ley de amnistía “llega a su fin” en Venezuela

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra