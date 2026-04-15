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    Cómo el fenómeno El Niño podría poner en riesgo las zonas afectadas por los incendios en Chile

    Los incendios en la Región del Biobío dejaron laderas inestables. Es allí donde el fenómeno El Niño podría provocar nuevos desastres, por las lluvias intensas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo el fenómeno El Niño podría poner en riesgo las zonas afectadas por los incendios en Chile. Foto: ATON.

    Después de los graves incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío en enero de 2026 —concentrados en Penco, Tomé y Florida—, quedaron varias laderas expuestas en el terreno del sector. Ahora, con la próxima llegada del fenómeno El Niño, la zona podría volver a sufrir un desastre.

    El Niño, cuya probabilidad de desarrollarse está arriba del 80%, suele provocar un aumento de precipitaciones en la zona central y centro-sur. Por tanto, estos terrenos que perdieron su cohesión por el fuego podrían llegar a desestabilizarse por la lluvia copiosa.

    Según Cristian Vera, geólogo e investigador de Geología de la Universidad Andrés Bello en Concepción, este escenario provocaría “deslizamientos y pondría en riesgo la seguridad” de los habitantes.

    “El riesgo de remociones en masa en zonas afectadas por los incendios es inminente”, advirtió.

    Ejemplo de deslizamiento de tierras en Reñaca, Región de Valparaíso. Foto: ATON.

    Las consecuencias del fenómeno El Niño en la Región del Biobío

    Los pronósticos de la NOAA y del ECMWF muestran que hay altas probabilidades de que el fenómeno El Niño se desarrolle a mitad de este 2026.

    Pero no solo eso: los datos estiman que en esta ocasión, será un evento de alta intensidad histórica. Tanto así, que muchos especialistas lo llaman “Niño Godzilla” o “súper Niño”.

    Esto significa que sus efectos serán más fuertes que en anteriores ocasiones. Por tanto, la alerta para las zonas del Biobío que podrían tener deslizamientos por las lluvias es aún mayor.

    “Lo que hace el fenómeno El Niño es aumentar la probabilidad de que ocurran deslizamientos, debido a episodios de lluvia de alta intensidad”, dijo el geólogo.

    Las zonas donde el suelo perdió cohesión por la falta de vegetación por los incendios serían las más afectadas. Esto, porque la lluvia satura el suelo, aumenta la presión interna y reduce su resistencia, lo que hace que las estructuras de las laderas puedan fallar.

    Además, Vera advirtió que en sectores como Penco, Tomé, San Pedro de la Paz y Santa Juana hay pendientes pronunciadas y urbanización sobre laderas, lo que aumenta la vulnerabilidad en caso de desastre por El Niño.

    Cómo el fenómeno El Niño podría poner en riesgo las zonas afectadas por los incendios en Chile. Foto: ATON.

    Cómo proteger a la Región del Biobío del fenómeno El Niño

    Según un comunicado de la UNAB, distintas universidades e instituciones del Gobierno, como Senapred y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya están trabajando en medidas de mitigación.

    Le dieron prioridad a las zonas afectadas por los incendios donde hay laderas de alta pendiente.

    Lo que están haciendo es identificar las zonas críticas y definir medidas preventivas. Por ejemplo, están buscando “grietas en la cabecera de la ladera, agua que aflora en el pie del talud, árboles inclinados o ruidos en el terreno”, todas señales que anticipan fallas en las laderas.

    También están pendientes del suelo que ya está húmedo por lluvias previas a la llegada de El Niño, lo que aumenta el peligro de deslizamiento.

    Pese a ello, Vera advirtió que hay zonas desprovistas de protección y que es necesario aumentar las medidas preventivas de forma urgente para evitar catástrofes.

    Por ejemplo, debiese haber una estabilización de taludes, control de escorrentías y restricciones a la construcción, todo ello previo al desarrollo de El Niño que, según la NOAA, podría ser entre junio y agosto de este 2026.

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