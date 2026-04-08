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    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    El fenómeno El Niño 2026 podría ser uno de los más intensos de la historia. ¿Por qué el océano podría calentarse más que en otros años, cuándo se desarrollaría y qué efectos tendría en el clima global y en Chile?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo. Referencial. Tendencias / La Tercera

    Distintos especialistas en clima alrededor del mundo están advirtiendo que existe una alta probabilidad de que el fenómeno El Niño se desarrolle a mitad del 2026, pero con una intensidad histórica.

    El último informe de la NOAA reveló que hay un 80% de probabilidad de que se desarrolle en junio, julio y agosto de este año y, en paralelo, el pronóstico del ECMWF indicó que hay una alta probabilidad de que se produzca una “versión intensificada” de este fenómeno.

    Cada vez que se desarrolla El Niño —que sucede cuando la temperatura del océano Pacífico se eleva más que el promedio—, la atmósfera responde e influye de distinta manera en el planeta: lo más común es ver sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino.

    Pero cuando llega un El Niño intenso (que son relativamente raros y que suceden cuando el agua se calienta todavía más de lo esperado), los efectos también se intensifican e, incluso, pueden durar más.

    ¿Por qué el fenómeno El Niño podría ser históricamente fuerte este 2026? ¿Qué efectos tendrá en el mundo?

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    Por qué el fenómeno El Niño será históricamente intenso

    El posible desarrollo y la potencia de un fenómeno El Niño son calculados por especialistas en clima. Y, según los datos de los distintos modelos, se cree que el evento que podría desarrollarse este 2026 y 2027 podría ser más intenso que otros eventos ocurridos en 1982, 1997 y 2015.

    La explicación de algunos científicos de por qué este El Niño será tan intenso tiene que ver con el calentamiento global: los fenómenos naturales se comportan distinto con las altas temperaturas constantes.

    El planeta podría haber perdido la capacidad de disipar el calor de forma eficaz. Por ello, el calentamiento del océano que dejó un El Niño anterior, podría no haberse ido totalmente.

    Entonces, cuando un nuevo El Niño se desarrolla, la temperatura se eleva todavía más, explicó Eric Webb, meteorólogo del Departamento de Defensa en conversación con el Washington Post.

    Hasta ahora, los indicios apuntan a que sí será un fenómeno potente. Por lo que el llamado es a estar atento a los pronósticos, planificar y prepararse para cualquier eventual efecto negativo en la atmósfera de los distintos países del mundo.

    Los efectos del fenómeno El Niño en el mundo

    Cuando El Niño se desarrolla, significa que el agua del océano Pacífico se calentó más allá del promedio: esto propaga calor y humedad de forma inusual, lo que tendría distintos efectos en el planeta, según la zona.

    Según los antecedentes de los fenómenos El Niño que se desarrollaron en años anteriores, estos suelen ser los efectos en el mundo:

    • Aumento del riesgo de huracanes y tifones en el océano Pacífico.
    • Disminución de la actividad de huracanes en el océano Atlántico.
    • Sequías en islas del Caribe, la India, África Central, Australia, Indonesia, Filipinas, Centroamérica, el norte de Brasil e islas del Pacífico Sur.
    • Altas temperaturas extremas y humedad en el oeste de Estados Unidos.
    • Olas de calor más frecuentes en casi toda Sudamérica, sur de Estados Unidos, África, Europa, parte del Medio Oriente, India y Australia.
    • Lluvia fuerte e inundaciones en Perú y Ecuador, norte y este de África, Oriente Medio y cerca del ecuador en el Pacífico.
    • Récords de altas temperaturas globales en 2027 que podrían superar los que se establecieron en 2024.

    Según distintos meteorólogos, en Chile podrían llegar fuertes y frecuentes lluvias durante el invierno. Si El Niño perdura hasta el verano 2026-2027, el calor también podría ser más extremo.

    Lee también:

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