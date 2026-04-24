Presidente Kast valora acercamiento con Bolivia tras cita entre cancilleres

Santiago 23 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast inaugura la remodelacion del Cafe Literario Balmaceda, vandalizado durante el estallido de 2019. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast valoró la noche de este jueves el acercamiento diplomático entre Chile y Bolivia, en el marco de la visita oficial del canciller Francisco Pérez al país andino.

Durante esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con su par boliviano, Fernando Aramayo, instancia en la que ambas autoridades reafirmaron la relevancia de reforzar la coordinación en materia migratoria y abordaron la modernización de aspectos económicos y otros ámbitos de la relación bilateral.

La cita se produce en medio de una nueva etapa de diálogo bilateral, luego de décadas de relaciones diplomáticas interrumpidas entre ambos países.

En ese contexto, Kast abordó el encuentro entre ambos cancilleres a través de su cuenta de X, donde publicó una imagen de Pérez y Aramayo, junto a un cartel con la frase “bienvenido a Bolivia”.

“Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante y queremos profundizar nuestra relación”, afirmó el Mandatario.

Kast agregó que “valoro el encuentro y acuerdos alcanzados entre cancilleres Pérez Mackenna y Aramayo”.

Asimismo, el jefe de Estado deslizó en su mensaje la posibilidad de visitar La Paz para reunirse con el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz..