Cancilleres de Chile y Bolivia reafirman coordinación migratoria y acuerdan negociar nuevo pacto comercial

Tras su primer día de visita oficial a Bolivia, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, dieron a conocer una declaración conjunta sobre la jornada de trabajo que sostuvieron este jueves, en la que reafirmaron la importancia de fortalecer la coordinación bilateral en control migratorio.

Sobre esto, Pérez Mackenna destacó que se quiere reforzar “la coordinación en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza, en el marco de la lucha contra la migración irregular el crimen organizado la trata de personas el contrabando y el narcotráfico ”.

En dicho ámbito, el canciller boliviano destacó la convocatoria, durante este año en Santiago, de la primera Comisión Bilateral de Cooperación de Asuntos Consulares y Migratorios, para la coordinación de agenda de mutuo interés sobre estas materias y seguir trabajando materias consulares.

De acuerdo a Aramayo, esta permitirá avanzar en una agenda común que “fortalezca la protección de nuestros connacionales, en particular de aquellos que se desplazan por motivos laborales” .

“Cabe resaltar que ha habido un trabajo amplio y en profundidad sobre temas de la gestión de frontera control migratorio, lucha contra actividades ilícitas y todo lo que comprende un compromiso denodado de ambos países de la lucha contra el crimen organizado y contra cualquier tipo de ilícito más allá de todos los resultados concretos”, detalló al respecto el ministro boliviano.

¡Mirando hacia el futuro! 🇨🇱🤝🇧🇴



En La Paz, el canciller Francisco Pérez Mackenna y su par de Bolivia, Fernando Aramayo, dieron un nuevo paso en la relación bilateral. Las autoridades coincidieron en materias claves para la relación bilateral y suscribieron un nuevo acuerdo. pic.twitter.com/QPijoxnXPI — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 23, 2026

En materia económica, el titular de Relaciones Exteriores nacional resaltó la reunión realizada entre una delegación de empresarios chilenos y representantes de las cámaras de comercio y del sector empresarial bolivianos, “porque queremos exportar más y queremos atraer inversiones a nuestro país, para esto acordamos iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial”.

Un último aspecto que, como detalla un comunicado oficial dado a conocer por ambas cancillerías, tiene como objetivo el profundizar y modernizar el Acuerdo de Complementación Económica ACE-22, que fue firmado entre Chile y Bolivia el 6 de abril de 1993.

De la misma forma, ambos países acordaron, entre otras medidas, mejorar el funcionamiento de los corredores logísticos y de los puertos, con el objetivo de facilitar el comercio exterior boliviano en conformidad con los acuerdos vigentes, y avanzar en la implementación de proyectos de integración energéticas.

Otro de los puntos a destacar es la suscripción, durante este jueves, del Acuerdo de Servicios Aéreos, que permitirá mejorar la conectividad y fortalecer los intercambios entre Chile y Bolivia.

El que a juicio del ministro de Estado boliviano “va a permitir mejorar la conectividad entre nuestros países, va a permitir facilitar el intercambio entre nuestras sociedades y también generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico ”

En la cita bilateral, los cancilleres además acordaron convocar próximamente el Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, una instancia de más alto nivel para el tratamiento integral de la agenda bilateral, cuya última reunión tuvo lugar en 2010 en la ciudad de La Paz.