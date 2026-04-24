El head coach de los Cóndores puede ser chileno: diputados piden nacionalizar por gracia a Pablo Lemoine

Pablo Lemoine llegó a Chile en septiembre de 2018 y clasificó a los Cóndores a dos mundiales consecutivos.

Para nadie es un misterio que Pablo Lemoine revolucionó al rugby chileno en menos de una década. Los Cóndores pasaron de ser la peor selección de Sudamérica a clasificar a sus primeros dos mundiales de manera consecutiva.

El uruguayo se ha convertido una pieza fundamental del proyecto de crecimiento de la disciplina en el país, lo que se ha traducido en resultados y en la profesionalización de las competencias y la preparación.

Este aporte fue valorado también por un grupo transversal de diputados, encabezado por el representante del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, quienes el martes ingresaron un proyecto de ley para concederle la nacionalidad por gracia al entrenador de la selección chilena de rugby.

Los parlamentarios que respaldan este proyecto son Álvaro Jofre (PNL), Hans Marowski (PNL), Javier Olivares (PDG), Álvaro Ortiz (DC), Joanna Pérez (Demócratas), Omar Sabat (Independiente), Marisela Santibáñez (Independiente), Carolina Tello (Frente Amplio) y Cristóbal Urruticoechea (PNL).

La iniciativa ingresó al Congreso y está siendo analizada en primera instancia por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja, para luego seguir avanzando en los respectivos trámites legislativos.

El agradecimiento del DT

Frente a la iniciativa, Pablo Lemoine se mostró realmente emocionado. “Quiero hacer un agradecimiento enorme a ellos, porque la verdad, que me hagan parte de su cultura, de su pueblo, otorgándome una ciudadanía, siendo realmente parte de un país que ya siento como propio... Muchísimas gracias y ojalá se dé. Y si no, agradecerles de corazón por pensar en mi persona, por pensar que mis aportes valieron la pena”, señaló el entrenador mediante un video.

Lemoine llegó a Chile hace ocho años, tras una idea impulsada por la leyenda Agustín Pichot y el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica. “Pablo llega como jefe técnico de la federación en septiembre de 2018, apoyado por World Rugby, donde Agustín era su vicepresidente, y por el Comité Olímpico, principalmente, porque la federación no tenía los recursos para contratar a un entrenador de su categoría”, contó hace un tiempo Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby.