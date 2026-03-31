SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

    Los pupilos de Pablo Lemoine tendrán exigentes desafíos en suelo nacional. Además, otras potentes selecciones serán locales en el país.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los Cóndores volverán a enfrentar a rivales de peso en tres ciudades de Chile.

    Este martes, World Rugby presentó el calendario de partidos de la primera Nations Cup, que se celebrará entre julio y noviembre de 2026, un certamen que apunta a consolidar a selecciones que están en un nivel intermedio, como los Cóndores.

    Estados Unidos y Portugal serán los encargados de disputar el primer partido el 4 de julio. Ese mismo día el cuadro de Pablo Lemoine debutará ante Rumania en el Estadio Nacional, luego recibirá a Hong Kong China (también rival en el Mundial de Australia) el 11 del mismo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y cerrará su participación frente a Georgia el 18 de julio en La Portada de La Serena.

    Las 12 federaciones participantes competirán en dos grupos de seis, garantizando un calendario coherente y relevante durante las ventanas internacionales de julio y noviembre. El Grupo A (América y Pacífico) incluye a Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos, reuniendo a federaciones de rápido crecimiento de ambos hemisferios.

    En este certamen, los clasificados para el Mundial de Rugby de 2027 competirán en un entorno estructurado, diseñado para acelerar la competitividad y garantizar partidos internacionales anuales de gran relevancia, con oportunidades de generar ingresos, según indica la máxima entidad de este deporte.

    En ese sentido, el atractivo calendario equilibra la distribución geográfica, el bienestar de los jugadores, los costes logísticos y las oportunidades de desarrollo, ofreciendo claridad a los aficionados, certeza a los equipos y oportunidades comerciales a las federaciones.

    “Estas naciones representan los mercados de mayor crecimiento del rugby, muchas de las cuales han dado pasos importantes en los últimos años gracias a programas de desarrollo específicos, una mayor inversión y niveles récord de participación de los aficionados. La Copa de Naciones les proporciona una plataforma anual para medirse con rivales de nivel similar, perfeccionar sus sistemas y optimizar la experiencia de cara a Australia 2027″, señaló World Rugby mediante un comunicado.

    Samoa en Ñuñoa y Viña

    Esta composición permitirá que en suelo nacional no solo se disputen partidos de los Cóndores, ya que el mismo 4 de julio, Samoa enfrentará a Hong Kong China en Ñuñoa y a Georgia en la Ciudad Jardín.

    Los Cóndores enfrentarán a rivales de fuste en la Nations Cup.

    El Grupo B (Europa, Asia y África) está compuesto por Georgia, Hong Kong China, Portugal, Rumania, España y Zimbabue, creando un grupo competitivo interregional con estilos de juego diversos y una afición apasionada.

    Cada equipo se enfrentará a todos los demás equipos del otro grupo en un formato de liga completa que abarcará ambas ventanas. Los puntos de partido se combinarán en una única tabla de clasificación, y, fines de noviembre, la federación mejor clasificada de cada grupo se coronará campeona de la primera Copa de Naciones.

    Según el máximo organismo, “esta estructura garantiza la igualdad de oportunidades, el equilibrio competitivo y una narrativa atractiva a lo largo del año para aficionados y federaciones por igual”.

    Más sobre:RugbyCóndoresPablo LemoineNations CupSamoaGeorgiaHong Kong China

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric

    Steinert anuncia presentación de proyecto de ley que agrava penas de delitos ocurridos dentro de colegios

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    A la espera de Euphoria 3: cinco claves del regreso de la serie con Zendaya

    Lo más leído

    1.
    El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

    El Mundial 2026 define a sus seis últimos clasificados: Bolivia e Italia sueñan con el regreso a la máxima cita

    2.
    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia

    Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia

    3.
    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    Con Cristiano Ronaldo incluido: la Roja confirma la sede del amistoso ante Portugal

    4.
    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    5.
    Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

    Sobrepeso, lesión y renovación: las semanas más complicadas de Lucas Assadi en la U de Fernando Gago

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu

    Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric
    Chile

    Gobierno de Kast descabeza equipo de Plan Nacional de Búsqueda de Boric

    Steinert anuncia presentación de proyecto de ley que agrava penas de delitos ocurridos dentro de colegios

    Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Italia en TV y streaming

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias
    Negocios

    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    Electrolux Group anuncia el cierre de su fábrica de electrodomésticos en Maipú

    Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile, 1.200 nuevos empleos y tarjeta de crédito

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja
    El Deportivo

    Fernando Ortiz revela diálogo con Nicolás Córdova por jugador de Colo Colo tras los amistosos de la Roja

    En vivo: Italia enfrenta a Bosnia para concretar su sueño de volver al Mundial tras 12 años de ausencia

    En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold
    Cultura y entretención

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    A la espera de Euphoria 3: cinco claves del regreso de la serie con Zendaya

    Justicia y Venganza en M100: vuelve “La Muerte y la Doncella”, el imprescindible thriller psicológico de Ariel Dorfman

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”
    Mundo

    Irán amenaza con atacar a Apple, Google y Tesla si más de sus líderes mueren en “asesinatos selectivos”

    Francia se muestra “sorprendida” por las críticas de Trump a la prohibición de vuelos militares de EE.UU.

    Inversiones en la bolsa antes de la guerra y el “propósito divino” del conflicto: las polémicas del jefe del Pentágono sobre Irán

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa