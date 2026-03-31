En tres ciudades de Chile: los Cóndores ya tienen fecha para su estreno en la Nations Cup

Los Cóndores volverán a enfrentar a rivales de peso en tres ciudades de Chile.

Este martes, World Rugby presentó el calendario de partidos de la primera Nations Cup, que se celebrará entre julio y noviembre de 2026, un certamen que apunta a consolidar a selecciones que están en un nivel intermedio, como los Cóndores.

Estados Unidos y Portugal serán los encargados de disputar el primer partido el 4 de julio. Ese mismo día el cuadro de Pablo Lemoine debutará ante Rumania en el Estadio Nacional, luego recibirá a Hong Kong China (también rival en el Mundial de Australia) el 11 del mismo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y cerrará su participación frente a Georgia el 18 de julio en La Portada de La Serena.

Las 12 federaciones participantes competirán en dos grupos de seis, garantizando un calendario coherente y relevante durante las ventanas internacionales de julio y noviembre. El Grupo A (América y Pacífico) incluye a Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos, reuniendo a federaciones de rápido crecimiento de ambos hemisferios.

En este certamen, los clasificados para el Mundial de Rugby de 2027 competirán en un entorno estructurado, diseñado para acelerar la competitividad y garantizar partidos internacionales anuales de gran relevancia, con oportunidades de generar ingresos, según indica la máxima entidad de este deporte.

En ese sentido, el atractivo calendario equilibra la distribución geográfica, el bienestar de los jugadores, los costes logísticos y las oportunidades de desarrollo, ofreciendo claridad a los aficionados, certeza a los equipos y oportunidades comerciales a las federaciones.

“Estas naciones representan los mercados de mayor crecimiento del rugby, muchas de las cuales han dado pasos importantes en los últimos años gracias a programas de desarrollo específicos, una mayor inversión y niveles récord de participación de los aficionados. La Copa de Naciones les proporciona una plataforma anual para medirse con rivales de nivel similar, perfeccionar sus sistemas y optimizar la experiencia de cara a Australia 2027″, señaló World Rugby mediante un comunicado.

Samoa en Ñuñoa y Viña

Esta composición permitirá que en suelo nacional no solo se disputen partidos de los Cóndores, ya que el mismo 4 de julio, Samoa enfrentará a Hong Kong China en Ñuñoa y a Georgia en la Ciudad Jardín.

Los Cóndores enfrentarán a rivales de fuste en la Nations Cup.

El Grupo B (Europa, Asia y África) está compuesto por Georgia, Hong Kong China, Portugal, Rumania, España y Zimbabue, creando un grupo competitivo interregional con estilos de juego diversos y una afición apasionada.

Cada equipo se enfrentará a todos los demás equipos del otro grupo en un formato de liga completa que abarcará ambas ventanas. Los puntos de partido se combinarán en una única tabla de clasificación, y, fines de noviembre, la federación mejor clasificada de cada grupo se coronará campeona de la primera Copa de Naciones.

Según el máximo organismo, “esta estructura garantiza la igualdad de oportunidades, el equilibrio competitivo y una narrativa atractiva a lo largo del año para aficionados y federaciones por igual”.