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    China pide a Estados Unidos e Irán “calma” y “contención” tras un nuevo intercambio de ataques pese al alto el fuego

    Estos nuevos enfrentamientos han tenido lugar después de que Trump asegurara el martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo están “en la recta final”.

    Por 
    Europa Press
    Un sistema de misiles iraní. Imagen archivo.

    El Gobierno de China ha reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán que muestren “calma” y “contención” tras un nuevo intercambio de ataques pese al alto el fuego, antes de reiterar su llamamiento a que resuelvan sus diferencias a través de la diplomacia para poder poner fin al conflicto abierto el 28 de febrero en Oriente Próximo.

    “China está profundamente preocupada por la situación en Irán y todas las partes relevantes deben mostrar calma y contención, dejar de incrementar las tensiones y recrudecer la situación, y tomar medidas concretas para reducir las tensiones”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

    Así, ha insistido durante una rueda de prensa en la capital, Beijing, en que “las partes relevantes deben comprometerse a resolver sus disputas a través de medios políticos y diplomáticos” y “trabajar para lograr cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y sostenido”, tal y como ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

    El Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó a última hora del martes ataques “con munición de precisión” contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción “en legítima defensa” después de que un helicóptero militar se estrellara en la zona, un incidente calificado de “derribo” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    En respuesta, Irán ha reivindicado una oleada de ataques con drones y misiles contra bases estadounidenses en la región, tras lo que Jordania y Bahréin han confirmado interceptaciones en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait ha activado sus sistemas de defensa antiaérea, sin más detalles sobre posibles víctimas o daños.

    Estos nuevos enfrentamientos han tenido lugar después de que Trump asegurara el martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Medio Oriente están “en la recta final” y adelantara que podría terminar de cerrarse “en dos o tres días”, después del intercambio de ataques entre las fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

    Más sobre:IránEstados UnidosAtaquesChina

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