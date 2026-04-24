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    El aeropuerto de Teherán retomará sus vuelos internacionales a varios destinos tras prórroga del alto al fuego

    Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas, el cual prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Por 
    Europa Press
    Edificios dañados en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Shaati

    El aeropuerto de la capital de Irán, Teherán, retomará este sábado los vuelos internacionales a varios destinos, entre ellos Turquía y China, en el marco del alto el fuego pactado a principios de abril tras más de un mes de ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el aeropuerto reiniciará el 25 de abril las rutas a Estambul, Mascate -la capital de Omán-, y Pekín. “Los vuelos de carga operarán con normalidad”, ha agregado.

    Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas -prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afectó a toda la región de Oriente Próximo.

    Más sobre:IránEstados UnidosAlto al FuegoVuelosAeropuerto

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