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    Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

    La evolución de los precios se da en medio de un equilibrio aún frágil en la región.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Brent cotiza por debajo de los US$ 105.

    Los precios del petróleo registraron caídas este viernes, luego de que el presidente Donald Trump señalara que Israel y Líbano acordaron extender su alto el fuego por tres semanas, en un contexto de menores tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

    El retroceso se produjo en paralelo a un reporte de Reuters que indicó que el canciller iraní, Abbas Araqchi, viajará a Islamabad durante la jornada, lo que abrió expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan retomar negociaciones en Pakistán.

    En ese escenario, los futuros del WTI que se cotiza en Estados Unidos bajan 1%, cotizando aún por sobre los US$ 94 por barril. En tanto, el Brent que se transa en Londres retrocede 0,7%, ubicándose sobre los US$ 104 por barril.

    La evolución de los precios se da en medio de un equilibrio aún frágil en la región. Los inversionistas han seguido de cerca las señales en torno a un eventual acuerdo entre Washington y Teherán, en un conflicto que ha derivado en un enfrentamiento naval en el Estrecho de Ormuz, donde ambas naciones han incautado embarcaciones comerciales.

    En este contexto, Trump indicó el jueves que ordenó a la Marina estadounidense “disparar y destruir cualquier embarcación” que esté colocando minas en el estrecho, reflejando la persistente tensión en la zona.

    Con todo, la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con las expectativas de un reinicio del diálogo entre Estados Unidos e Irán, introdujeron un factor de alivio en el mercado del crudo, presionando los precios a la baja tras las alzas recientes vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteEl LíbanoIsrael

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