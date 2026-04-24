Petróleo cae tras extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y señales de diálogo con Irán

Los precios del petróleo registraron caídas este viernes, luego de que el presidente Donald Trump señalara que Israel y Líbano acordaron extender su alto el fuego por tres semanas, en un contexto de menores tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El retroceso se produjo en paralelo a un reporte de Reuters que indicó que el canciller iraní, Abbas Araqchi, viajará a Islamabad durante la jornada, lo que abrió expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan retomar negociaciones en Pakistán.

En ese escenario, los futuros del WTI que se cotiza en Estados Unidos bajan 1%, cotizando aún por sobre los US$ 94 por barril. En tanto, el Brent que se transa en Londres retrocede 0,7%, ubicándose sobre los US$ 104 por barril.

La evolución de los precios se da en medio de un equilibrio aún frágil en la región. Los inversionistas han seguido de cerca las señales en torno a un eventual acuerdo entre Washington y Teherán, en un conflicto que ha derivado en un enfrentamiento naval en el Estrecho de Ormuz, donde ambas naciones han incautado embarcaciones comerciales.

En este contexto, Trump indicó el jueves que ordenó a la Marina estadounidense “disparar y destruir cualquier embarcación” que esté colocando minas en el estrecho, reflejando la persistente tensión en la zona.

Con todo, la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano, junto con las expectativas de un reinicio del diálogo entre Estados Unidos e Irán, introdujeron un factor de alivio en el mercado del crudo, presionando los precios a la baja tras las alzas recientes vinculadas al conflicto en Medio Oriente.