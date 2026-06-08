Tasas de los créditos hipotecarios siguen cayendo y anotan su menor nivel desde fines de 2021

Tasas de interés de los créditos hipotecarios siguen cayendo y marcan nuevos mínimos en más de un año

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios continuaron con su tendencia descendente en mayo, completando cinco meses consecutivos de descensos, y además se consolidaron bajo la barrera del 4%.

Según reportó este lunes el Banco Central las tasas para los préstamos de vivienda promediaron 3,96% anotando su menor nivel desde noviembre de 2021, cuando se situaron en 3,91%.

Con esto registraron un retroceso de 0,02 puntos frente al 3,98% de abril, mes en el que bajaron de 4% por primera vez en 53 meses.

El nivel actual de la tasa, sin embargo, sigue siendo 1,65 puntos más alto que el mínimo histórico de 2,31%, anotado en marzo 2021.

Colocaciones

En su informe el Banco Central señaló que en mayo el total de créditos otorgados por la banca creció 3,9% interanual versus el 3% de abril, y que dicho aumento se explicó por el mayor dinamismo de los créditos comerciales y de vivienda, con alzas de 4% y 5,7% respectivamente, en comparación con los incrementos de 3,1% y 4,7% anotados en abril.

En específico, respecto a las colocaciones de vivienda, el instituto emisor precisó que el incremento se debió principalmente al aumento en el valor de la Unidad de Fomento (UF).