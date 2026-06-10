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    El Deportivo

    Benfica informa el millonario monto que Real Madrid pagará por el regreso de José Mourinho

    La institución lisboeta detalló ante las autoridades económicas portuguesas la cifra de la cláusula de rescisión del prestigioso entrenador.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    José Mourinho selló su retorno al Real Madrid.

    Era una promesa de campaña de Florentino Pérez: concretar el regreso de José Mourinho a la banca del Real Madrid. El excéntrico empresario se impuso en las elecciones internas y el DT portugués tendrá su segundo ciclo en la Casa Blanca.

    Mou viene de dirigir al Benfica, donde remató tercero en la liga portuguesa y fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Precisamente, el equipo lisboeta informó cuál fue el monto que tuvo que pagar la institución merengue para hacerse con los servicios del estratega.

    La información se entregó a través de un mensaje remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, el equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile.

    “El Sport Lisboa y Benfica–Fútbol SAD informa que el Real Madrid CF ha formalizado la intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por el valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor, estando el entrenador de acuerdo con esa contratación", escribieron.

    Benfica despidió a Mourinho con un mensaje, donde recordó sus números en la institución y le deseó “lo mejor” en su próximo desafío.

    El técnico iniciará ahora su segundo paso por el Real Madrid, tras su estadía entre 2010 y 2013, período en el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

    Particular cláusula

    José Mourinho había llegado en septiembre del año pasado a Benfica, con un contrato hasta 2027, pero que incluía una cláusula que contemplaba 10 días después del último partido de la presente campaña para que ambas partes evaluaran la continuidad. Como este plazo expiró, el Real Madrid tuvo que pagar la rescisión.

    Su campaña en su retorno al club fue muy curiosa, pues terminó invicto en la Liga de Portugal, pero en el tercer lugar y sin haber ganado ningún título. Una deuda que se extiende desde su primer paso en el 2000, cuando dirigió apenas 11 partidos antes de irse por diferencias con los dirigentes.

    Durante la jornada del martes, el Benfica anunció al reemplazante de Mourinho. Se trata del portugués Marco Silva, con el que llegó a un acuerdo hasta la temporada 2027-28, prorrogable hasta el siguiente curso si los resultados lo acompañan.

    Más sobre:FútbolReal MadridBenficaJosé MourinhoFlorentino Pérez

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