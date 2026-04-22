Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo habla

1. La cronología del agua

Esta película, el debut como directora de Kristen Stewart, se aleja de cualquier idea de biografía tradicional. Inspirada en el aclamado libro autobiográfico de la escritora Lidia Yuknavitch, la película sigue a una mujer que crece en un entorno atravesado por la violencia y el alcohol, y que encuentra en la escritura una forma de rearmarse. Pero más que contar una historia de manera lineal, la película se mueve como lo hacen los recuerdos: fragmentada, por momentos caótica, profundamente física.

El resultado es una experiencia más sensorial que narrativa, donde el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, aparece como territorio de memoria, dolor y también de reconstrucción. En ese tránsito, la escritura no es solo un refugio, sino una herramienta para reapropiarse de la propia historia. Incómoda, intensa y deliberadamente desordenada, es una película que no busca explicar, sino hacer sentir.

Cuándo: Mañana, jueves 23 de abril. 18:45 hrs.

Dónde: Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33. Sala Ceina)

Entradas en: passline.com

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2. Hilda Peña

Después de más de una década de recorrido, Hilda Peña vuelve a escena con una breve temporada en Teatro ICTUS. Escrita por Isidora Stevenson y dirigida por Aliocha de la Sotta, la obra se sostiene en un formato íntimo: un monólogo interpretado por Paula Zúñiga que apuesta por lo esencial: la palabra, el cuerpo y la emoción, para construir un relato que remueve.

La historia se sitúa en los años 90, tras un asalto al Banco O’Higgins que termina con ocho muertos. Uno de ellos es el hijo de Hilda. Desde ahí, la obra se instala en el duelo: en esa necesidad casi urgente de entender, de reconstruir una historia personal que, inevitablemente, se cruza con un momento político del país.

Más que ofrecer respuestas, la obra abre preguntas. Sobre la pérdida, sobre lo que queda cuando alguien ya no está, y sobre esos vacíos que no son solo individuales, sino también colectivos. Con un lenguaje austero y profundamente emocional, Hilda Peña confirma por qué se ha mantenido vigente como una de las piezas más potentes del teatro chileno reciente.

Cuándo: 03 al 31 de mayo. Los domingos a las 19:00 hrs.

Dónde: Teatro ICTUS (Merced 349, Barrio Lastarria)

Entradas en Ticketplus

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3. Las catadoras

Dirigida por Silvio Soldini, se instala en un episodio poco conocido de la Segunda Guerra Mundial: un grupo de mujeres obligadas a probar la comida de Adolf Hitler para evitar posibles envenenamientos. La historia sigue a Rosa, una joven que llega a un pequeño pueblo huyendo de los bombardeos y termina integrada, sin opción, a este grupo, donde cada comida puede ser la última. Aunque ya lleva algunas semanas en cartelera, todavía hay salas donde se puede ver, lo que la convierte en una buena opción para quienes buscan algo distinto dentro de la programación actual.

Lejos de centrarse en la guerra como espectáculo, la película opta por lo íntimo: el miedo cotidiano, la tensión silenciosa, los vínculos que se forman bajo presión. En ese espacio cerrado, el cuerpo aparece nuevamente como un territorio en riesgo, atravesado por decisiones que no siempre son propias. Más que una reconstrucción histórica, la película abre preguntas incómodas sobre la culpa, la supervivencia y los límites de la voluntad en contextos extremos.

Dónde: Este fin de semana está en cartelera en la Sala Nemesio (en La Reina) y también en algunos Cinepolis.