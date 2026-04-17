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    Oliver Bearman se lanza contra Franco Colapinto luego del accidente que remeció la Fórmula 1: “Fue inaceptable”

    El choque que tuvo el piloto de Haas en Suzuka por intentar esquivar al argentino abrió toda una discusión sobre las nuevas reglas que se implementaron.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Así terminó en Suzuka el Haas de Oliver Bearman.

    Lo sucedido en Suzuka el 29 de marzo sigue siendo tema en la Fórmula 1. En la vuelta 21, específicamente en la curva Spoon, Oliver Bearman se encontró con Franco Colapinto, quien marchaba 50 kilómetros más lento que el piloto de Haas porque se había quedado sin batería. Con esa diferencia de velocidades, el británico esquivó como pudo a su colega, pero se fue al pasto, perdió el control del auto, luego atravesó la pista y se fue contra la escapatoria hasta impactar de lleno contra la barrera. Lo ocurrido generó serios cuestionamientos a las nuevas reglas que se implementaron para esta temporada.

    Ese mismo fin de semana, después del Gran Premio de Japón, Bearman no le atribuyó responsabilidad a su colega. Sin embargo, con las semanas que transcurrieron, cambió de parecer y en las últimas horas declaró contra la conducta del argentino.

    “Franco se movió delante de mí para defender su posición. El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho, mucho más grande”, comenzó diciendo en una entrevista con el podcast Up to Speed.

    “Me vio venir y se movió”

    El británico, de 20 años, dijo que justo antes de la carrera habían hablado sobre el respeto que debían tenerse producto de los cambios que se implementaron para esta temporada: “Fue algo de lo que hablamos el viernes, lo que lo hace aún más frustrante. Dijimos entre todos los pilotos: necesitamos darnos un poco más de respeto, moverse para defender la posición con un poco más de anticipación. Y luego, dos días después, ocurre eso, lo que para mí fue inaceptable”.

    “Me vio venir y se movió. En ese punto ya es demasiado tarde para moverse. Entonces veo que miró por el espejo y se fue a la izquierda, lo cual no está bien”, añadió.

    “Necesitamos resolver estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no estuve nada contento con la maniobra que hizo. Pero también creo que hay algunos ajustes que podemos hacer con la FIA y hemos estado trabajando muy bien juntos para tratar de evitar estas grandes diferencias de velocidad en cualquier caso”, cerró.

    Más sobre:AutomovilismoOliver BearmanFórmula 1Franco Colapinto

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