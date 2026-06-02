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    Gobierno de Perú anuncia que el Papa León XIV visitará tres ciudades del país en noviembre

    El canciller de Perú, Carlos Pareja, informó que el Pontífice visitaría Chiclayo, Lima y una ciudad más que sería de la Amazonía, además de otros dos países de la región.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El Papa León XIV. Foto: Vatican News

    El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, indicó que el Papa León XIV llegaría al país a fin de año, posiblemente en noviembre, donde visitaría Chiclayo, Lima y una ciudad más que sería de la Amazonía.

    “La fecha que el Papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero se supone que es antes de fin de año, noviembre probablemente. Además no va a visitar solamente Perú, sino que va a ir a otros dos países de la región, eso es lo que nos han informado. No sé cuáles son los otros dos países, pero son tres de la región”, explicó Pareja en declaraciones a la emisora peruana RPP.

    “Esperamos que esté por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y otra más, quizá la Amazonia porque es cercano a esta zona, pero no está especificado con precisión”, sostuvo. Pareja recordó que León XIV está muy ligado a la primera de estas localidades, donde llegó a ser obispo.

    El jefe de la diplomacia peruana dijo que el presidente José María Balcázar viajará al Vaticano para hacer la invitación formal para esta visita a Perú, por lo que estarán solicitando el permiso correspondiente al Congreso para que el Jefe del Estado pueda salir del territorio nacional.

    Según Pareja, Balcázar tiene previsto reunirse con León XIV en el Vaticano el próximo 18 de junio. Señaló que la invitación del Vaticano fue enviada originalmente a José Jerí, antes de que abandonara la Presidencia tras una moción de censura a mediados de febrero.

    “Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio, pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del domingo”, indicó en alusión a la segunda vuelta de las presidenciales que enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el 7 de junio.

    “El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente al Papa. El Papa ha expresado que sí, que recibirá al presidente, y no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya”, señaló.

    El anuncio de la posible visita a Perú fue hecho en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno de Jerí.

    Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que la visita se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado “al 80 %”, ya que el pontífice “desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país”, según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García.

    Aunque el Papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera “el Papa peruano” tras haber llegado a ejercer de obispo de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima

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