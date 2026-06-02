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    Crimen organizado y corrupción en Los Ángeles: Fiscalía formaliza a sicario implicado en la trama y a otras dos imputadas

    Moisés Bastardo Bastardo, Paola Jara y Claudia Castillo quedaron con prohibición de comunicarse con el resto de imputados en la causa. La Fiscalía de Ñuble espera formalizar también a una jueza y a un exfiscal.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Fiscalía Regional de Ñuble sumó tres formalizaciones en la indagatoria que tiene a dos abogadas en prisión preventiva y un exdefensor público con arresto nocturno, además de un exfiscal y una jueza en la mira, por un entramado de delitos que afectaron a la administración de justicia y el orden público en Los Ángeles,

    Las nuevas formalizaciones corresponden a Paola Jara González, secretaria del estudio jurídico de las abogadas privadas de libertad; Claudia Castillo Urrutia, procuradora de la misma oficina, y Moisés Bastardo Bastardo, sujeto de origen venezolano que era cliente de las abogadas detenidas y en prisión preventiva desde marzo.

    En enero de 2025, Bastardo, sicario de la banda de Los Corbatas, fue condenado a presidio perpetuo como autor de cuatro delitos de homicidio, dos consumados y dos frustrados, por un ataque a un grupo delictivo rival perpetrado en abril de 2023.

    Ahora, fue formalizado por tráfico de armas y por haber participado en la creación de una falsa cooperación eficaz, para lograr beneficios en el plan que habría sido urdido con las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy.

    Jara y Castillo fueron formalizadas por asociación criminal y acceso indebido a sistemas informáticos.

    El fiscal Sergio Pérez Nova, parte del equipo de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, a cargo de la investigación, expuso que las imputadas accedían de manera ilegal, a petición de las abogadas y para la operación del negocio, al sistema informático de la Defensoría Penal Pública.

    El Juzgado de Garantía de Los Ángeles acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Ñuble de firma mensual en Carabineros y prohibiciones salir del país y comunicarse con los demás coimputados.

    Moisés Bastardo, que está en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago, también quedó con la prohibición de comunicarse con los demás imputados.

    Este lunes, en tanto, el mismo tribunal revisó, a petición de la defensa, la medida cautelar del exdefensor público de Los Ángeles y esposo de Cortés, Patricio Gutiérrez Marinado, que está formalizado por revelación de secretos.

    El juzgado resolvió mantener su arresto domiciliario nocturno y las prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.

    Respecto al funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, formalizado por cohecho reiterado, se le remplazó la medida cautelar de arresto domiciliario total por firma mensual en Carabineros y las prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros coautores.

    Se busca formalizar a exfiscal y a jueza

    En la investigación, además está imputado el exfiscal de Los Ángeles Rodrigo Durán.

    El 15 de junio se conocerá la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto a la querella de capítulos que la Fiscalía de Ñuble presentó contra el expersecutor.

    La aprobación es necesaria para solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización.

    Otra imputada en esta causa es la jueza de Los Ángeles Cherie Palomera.

    La Fiscalía de Ñuble también presentó una querella de capítulos en este caso, la que está suspendida a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), ya que la magistrada presentó, en esa instancia, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

    El Ministerio Público desarrolla esta indagatoria con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.

    Más sobre:ÑubleLos ÁngelesFiscalía de ÑubleLos CorbatasCorrupciónCrimen organizadoTráfico de armas

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