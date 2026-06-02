¿Seis meses detenidos? La confusión de Arrau que enredó al gobierno con los plazos para la retención de migrantes irregulares

Fue durante la Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast anunció el “Plan de Retorno Voluntario”. La iniciativa del gobierno busca incentivar que migrantes en situación irregular puedan dejar el país de una manera regular, tras ingresar por pasos no habilitados.

Pero el anuncio del Mandatario abrió un flanco para el gobierno y enredó a sus autoridades, lo que ha generado ruido en el oficialismo a raíz de las explicaciones contradictorias que han tenido autoridades del Ejecutivo para detallar el anuncio.

Si bien el plan anunciado por Kast busca la salida voluntaria de migrantes irregulares, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), posteriormente afirmó que presentarían un proyecto para aumentar el plazo de retención de migrantes irregulares que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

“El Presidente anunció una iniciativa legal que va a implicar una reforma constitucional que es poder retener a las personas que estén de manera irregular en el país que cometan un delito por un plazo bastante extenso que nos permita que esa persona sea expulsada o que salga del país de manera efectiva. Es una iniciativa muy potente que da la señal correcta de tal manera que las personas que estén en Chile no vengan a delinquir”, afirmó el titular de Seguridad.

Ante el desconocido anuncio, y que no formó parte de lo que dijo el Mandatario, el titular de Seguridad fue consultado respecto a los detalles, especificando que el proyecto “va a permitir que las personas que estén de situación irregular en nuestro país que cometan un delito, podríamos, si este proyecto ya sea aprobado, retenerlo por un plazo bastante extenso de tal manera que puedan ser expulsados si las penas a las que están exponiéndose no son muy altas”.

Sobre cuánto plazo esas personas migrantes podrían estar retenidas, que actualmente el máximo son cinco días, Arrau respondió que estaban “pensando en 180 días”.

La duda del proyecto

Las palabras del ministro de Seguridad fueron ratificadas por el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN). En entrevista con T13 Radio, el titular de gobierno destacó que “hoy hay un plazo de cinco días que es completamente insuficiente porque hay que hacer una serie de trámites consulares, hay que hacer una serie de traslados a veces de las personas”.

García afirmó que para dicha extensión del plazo de retención “se hizo una comparación con la legislación europea y en la mayoría de los países europeos este plazo de retención es de 180 días y por eso se tomó la decisión de 180 días . También ahora nosotros tenemos un sistema carcelario bastante colapsado y eso también nos plantea un nuevo desafío”.

Pero el ministro Segpres fue más allá, ya que afirmó que este proyecto, a diferencia de lo que dijo Arrau respecto a que era para los migrantes que cometieron delitos, García aseguró que el proyecto es “para quienes son sorprendidos permaneciendo en el país sin tener la documentación porque hicieron un ingreso irregular al país, porque entraron por el lado y no por la puerta ancha”.

Consultado en T13 Radio respecto a cómo se realizarían las detenciones de migrantes por hasta seis meses, y la complejidad logística de instalar -por ejemplo- centros de detención migratoria, el ministro García afirmó que en el gobierno “lo tenemos clarísimo”, y que aquello “plantea todo un desafío que se va a ir desarrollando y cuyos detalles se van a ir entregando en los próximos días”.

El anuncio de Arrau, y la ratificación de García, tuvieron el rápido rechazado por parte del director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), quien afirmó en radio Cooperativa que ”no sé de qué proyecto de ley está hablando el ministro Arrau". Según afirmó Sauerbaum, el único plazo de 180 días es el que plantea el proyecto anunciado por Kast el lunes y que apunta a que las personas migrantes postulen al Plan Retorno.

Fuentes del Ejecutiva afirman que, hasta ahora, no existía conocimiento respecto a un proyecto de las características del anunciado por Arrau. Lo único que sí existe -como lo dijo Sauerbaum- es que actualmente se está discutiendo en el Senado un proyecto para aumentar el tiempo de retención de migrantes que cometieron delitos, pasando de cinco días a 10, pero lejos de los 180 días que afirmaron los ministros Arrau y García.

Arrau aclara sus dichos

La mañana de este martes el ministro Arrau visitó el Senado. En ese contexto fue consultado respecto a su anuncio y el ministro buscó aclarar la situación.

Arrau explicó que “son dos cosas totalmente diferentes. Uno, el plan de migraciones, que hizo referencia ayer el Presidente de la República, de dar estas facilidades para que gente que está en situación irregular abandone el país. Efectivamente, ahí se habló de un plazo de algunos días que va a durar, esta posibilidad. Y los otros, un proyecto de ley que nosotros presentaremos, que nos amplía los días de retención”.

“Hoy, constitucionalmente, son máximo cinco días, y queremos ampliar ese plazo a un plazo prudente, ya que cinco días resulta del todo insuficiente para practicar una expulsión administrativa, y, por tanto, lo que estamos elaborando, que presentaremos prontamente, es un proyecto que efectivamente va a extender ese plazo”, afirmó el ministro de Seguridad.

El titular de la cartera fue consultado respecto a si se trataba de todos los migrantes o sólo de aquellos que cometieron delitos, confirmando que se trataba de este último grupo. Respecto al plazo que propondrán para aumentar, Arrau respondió: “Eso es lo que estamos analizando”.

Durante la tarde, en su exposición ante la Sala del Senado, volvió a dar luces de qué hará el Ejecutivo con este tema. “En España se usan los centros de internación administrativo, en Italia se usan centros de permanencia para la expulsión. No vale el nombre que sea, pero es una discusión que queremos tener acá. Ingresaremos un proyecto de ley que requiere de una reforma constitucional, pero es necesario que el Estado, cuando toma detenido a una persona que es extranjera por un delito, no quede en libertad para después ser citada”, concluyó Arrau.