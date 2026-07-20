Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

Diez regiones del país se mantienen bajo alertas y avisos meteorológicos por el ingreso de un sistema frontal de intensas lluvias, fuertes vientos y nevadas entre el Norte Chico y la zona sur del país.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los fenómenos de mayor intensidad se concentran en los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se aguarda por precipitaciones moderadas a fuertes en cortos periodos de tiempo.

Este domingo, la principal preocupación de las autoridades se traslada a las regiones de Atacama y Coquimbo, donde se mantienen vigentes alertas meteorológicas por precipitaciones intensas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha activado alertas en los puntos que se han visto afectados con el temporal, con el fin de reforzar el monitoreo y la coordinación con organismos de emergencia.

Asimismo, el Presidente José Antonio Kast mantiene bajo emergencia preventiva -entre el 13 y el 21 de julio- a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Durante esta jornada, autoridades entregarán nuevos balances y monitorearán la evolución de la emergencia, con especial foco en el Norte Chico del país.

Minuto a minuto: últimas noticias del sistema frontal en Chile

En esta cobertura seguiremos minuto a minuto el avance del sistema frontal con las alertas de Senapred, las solicitudes de evacuación, el estado de las rutas, los cortes del suministro eléctrico, el pronóstico actualizado de la Dirección Meteorológica de Chile y las principales decisiones de autoridades nacionales y regionales.

Senapred emite alerta SAE de forma preventiva en sector Tambo Oriente por crecida de río 🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de canal Buceta, EVITA sector Tambo Oriente, en la comuna de Salamanca, Región de #Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la… pic.twitter.com/eH3ISqwH4S — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

Alvarado informa quiénes son los generales de brigada a cargo de las zonas con estado de catástrofe El biministro de Interior y Segpres, Claudio Alvarado, informó que el general de brigada del Ejército de Chile, Claudio Andrés Paredes, estará a cargo de la provincia del Huasco y, en la Región de Coquimbo, estará a cargo el general de brigada de Ejército, Eugenio Alejandro Ribba.

Sernageomin realiza evaluaciones en terreno por remociones de masa en Concón 🌧️ Profesionales de nuestra Dirección Regional Zona Centro, encabezados por su director, Christian Orellana, recorrieron esta mañana sectores de Concón junto al alcalde Freddy Ramírez y su equipo, para evaluar en terreno las remociones en masa registradas tras el temporal. pic.twitter.com/xJQbfMOO8q — Sernageomin (@sernageomincl) July 20, 2026

Gobernador de Coquimbo valora estado de catástrofe en la región En conversación con Desde la Redacción, la autoridad regional señaló que Coquimbo está sufriendo una situación crítica. “Esto no había pasado nunca en la región, y por lo tanto, estamos tratando, al menos como gobierno regional, de priorizar los recursos de la mejor forma posible para poder apoyar en la emergencia”. Lee más detalles en la siguiente nota.

Desborde del río Elqui deja fuera de operación infraestructura de Aguas del Valle La magnitud del evento ha generado inundaciones, activación de quebradas y extensas zonas cubiertas por barro, sedimentos, rocas y material aluvional. Estas condiciones afectaron instalaciones estratégicas para la producción de agua potable, provocaron la pérdida de enlaces eléctricos y bloqueo de los accesos a distintos recintos operacionales. Debido a este escenario, la empresa se ha visto obligada a mantener la suspensión del servicio iniciada ayer a las 20:00 horas en sectores de La Serena y Coquimbo, además de ampliar el perímetro de afectación del corte de suministro.

Senapred emite alerta SAE por alerta de crecida de embalse Culimo y llama a evitar riberas de ríos, esteros y quebradas, en Los Vilos ¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida de embalse Culimo EVITA riberas de ríos, esteros y quebradas, en la comuna de Los Vilos, Región de #Coquimbo.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.… pic.twitter.com/vGRmXPqMBY — SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026

Presidente Kast declara estado de catástrofe en Coquimbo y Huasco por sistema frontal El Presidente José Antonio Kast realizó este lunes el Consejo de Gabinete, donde decidió declarar estado de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Metro anuncia cierre de algunos accesos por acumulación de aguas lluvias Debido a la acumulación de aguas lluvias, algunos accesos permanecen cerrados: en Línea 1, Baquedano, acceso Plaza Italia; Línea 2, Cerro Blanco, acceso sur y Los Héroes, Bandejón Central; y Línea 4, Grecia, acceso sur-poniente. “Prefiere los demás accesos habilitados, desplázate con precaución y considera esta información al planificar tu viaje”, indicaron de Metro.

Ministra Rincón por cortes de suministro eléctrico en Coquimbo: “La situación es mucho más compleja” Ministra Rincón abordó los cortes de suministro eléctrico que afectan a la región de Coquimbo, señalando que “la situación es mucho más compleja” que en otros puntos del país y que los cortes de rutas dificultan las tareas de los equipos técnicos que deben operar en terreno. “En el caso de Coquimbo la situación es mucho más compleja. De hecho, la empresa CGE, que tiene una cantidad de cuadrillas desplegadas impresionantes en la región, no ha podido llegar a muchos de los puntos afectados por cortes de camino”, afirmó. Revisa todas sus declaraciones en la siguiente nota.

Se registran 143 mil clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional A las 9:00 de la mañana se registran un total de 143.453 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional. Según informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles las regiones más afectadas son Valparaíso (55.887), Coquimbo (45.227) y La Araucanía (22.117).

Cierran ruta 43 que conecta Ovalle y Coquimbo por peligro de desprendimientos Desde Ruta del Limarí, informaron que se encuentra prohibido el tránsito entre Ovalle y Coquimbo, debido a las lluvias y al peligro de desprendimientos. “Prohibición de circulación entre Ovalle y Coquimbo, desde Km. 5.880 al Km. 76.580″, sostuvieron. [PRECAUCIÓN] 🟡 #Ruta43 🌧️ Prohibición de circulación entre #Ovalle y #Coquimbo, desde Km. 5.880 al Km. 76.580. Evite la circulación por #RutaDelLimarí. @CarabCoquimbo @MOPCoquimbo @TTICoquimbo @Muni_ovalle pic.twitter.com/PbliYPBOhU — SC Ruta del Limarí (@LimariRuta) July 20, 2026

Tránsito suspendido en cuesta La Dormida por deslizamiento de tierra Transporte informa del tránsito suspendido en Cuesta La Dormida, que conecta Tiltil con Olmué, debido a un deslizamiento de tierra que bloquea la vía. ATENCIÓN (07:37). Tránsito momentáneamente SUSPENDIDO en Cuesta La Dormida que conecta Tiltil en Santiago con Olmué en #Valparaíso, debido a deslizamiento de tierra que bloquea la vía. Equipos trabajan en terreno para evaluar habilitación. Opte alternativa pic.twitter.com/UvENk8dttB — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 20, 2026

De Grange recalca que situación en Coquimbo es “muy crítica” Eel biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange, señaló que es “muy compleja la situación” en la Región de Coquimbo, a la vez que apuntó que “en las últimas horas volvió a generarse muchísima lluvia, y en materia de agua potable es el mayor impacto junto con la conectividad”. Según sostuvo en conversación con Radio Duna, “para empezar a intervenir los socavones tiene que dejar de llover, y todavía sigue lloviendo, entonces la situación es muy complicada”. Revisa todas sus declaraciones en la siguiente nota...

“Vamos a disponer todo lo que sea necesario para disponer esta emergencia” El subsecretario del Interior, detalló que “vamos a disponer todo lo que sea necesario para disponer esta emergencia”. Asimismo, sostuvo que “cuando uno entiende bien el sentido y el alcance del estado de excepción constitucional, del estado de excepción constitucional, que fundamentalmente se aplica cuando hay una necesidad imperiosa de restablecer elementos de orden público como toque de queda, nos parece que por ahora las necesidades que requiere la emergencia que estamos viviendo no están orientadas a esa dimensión específica de la gestión del estado”. A su vez, señaló que “nosotros estamos evaluando otras alternativas, desde luego prorrogar el decreto de emergencia preventiva por evento climático que vence mañana, por supuesto que podemos, estamos evaluando activar también la declaración de zona de catástrofe de la ley de sismos y catástrofe, siempre en el entendido que lo que nos urge especialmente es poder atender de manera adecuada la emergencia”.

Subsecretario Pavez: “Estamos teniendo un evento meteorológico sin precedentes en la Región de Coquimbo” El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a los cuestionamientos por la respuesta del Estado señalando que “estamos teniendo un evento meteorológico sin precedentes en la Región de Coquimbo”. “El llamado es a ponernos detrás de la planificación técnica que nuestro Sistema de Prevención de Emergencia y Desastre está coordinando para esta zona y el país”, agregó.

El 23 de julio llegará un nuevo frente que afectará entre Maule y La Araucanía “El día 22 de julio deberían ir disminuyendo (las precipitaciones), para el día 23 recibir una nueva banda frontal entre Maule y La Araucanía con precipitaciones normales que deberían alcanzar entre 20 y 30 milímetros para ese tramo“, detalló la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

Cinco fallecidos y más de dos mil damnificados ha dejado el sistema frontal La directora de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que hasta el momento se han registrado cinco personas fallecidas por el sistema frontal. Además, se encuentran 2.205 personas damnificadas, 1.179 personas albergadas, 99.316 personas aisladas, 17 personas lesionadas y 4 personas desaparecidas. Junto con esto se reportan 35 viviendas destruidas, 1.154 con daño mayor, 14.454 con daño menor 1.495 con daño en evaluación.

Subsecretario Pavez: “98,2% del país tiene acceso a luz eléctrica” Subsecretario Pavez sostuvo que “en la Región de Valparaíso, el esfuerzo del sistema ha estado en recuperar la conectividad en materia de servicio eléctrico. “98,2% del país tiene acceso a luz eléctrica”, añadió, apuntando que “en las últimas 24 horas, más del 50% de los clientes pendientes de restablecimiento en la Región de Valparaíso han vuelto a tener el suministro eléctrico”.

Subsecretario aborda cortes de agua en la Región de Coquimbo El subsecretario del Interior, Pavez, abordó los cortes de agua en la Región de Coquimbo, señalando que “el nivel de afectación sumado a la noche, nos ha impedido poder realizar en detalle la evaluación del estado de la infraestructura de agua potable”.