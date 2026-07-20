Declaran alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo por el sistema frontal

En virtud de los estragos ocasionados por el sistema frontal en el norte del país, el gobierno declaró alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Las lluvias se han dejado sentir con intensidad en esas zonas, de hecho en el último balance de Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que durante la noche del domingo se registraron casi 20mm de lluvia en el transcurso de una hora, monto que equivale “a lo que llueve generalmente en un mes”.

En tanto, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló en radio Duna que la situación en Coquimbo en crítica, puesto que las lluvias han ocasionado turbiedad en los ríos, lo que ha perjudicado el suministro de agua potable en varios sectores.

“En materia de agua potable es el mayor impacto, junto con la conectividad”, precisó el biministro.

En consecuencia, el Presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, por los daños ocasionados por el sistema frontal.

En ese contexto, y considerando las afectaciones sanitarias, también se declaró alerta sanitaria en Atacama y Coquimbo.

La ministra de Salud, May Chomali, señaló que “cuando ocurre una catástrofe como la que estamos viendo aumenta el riesgo de la salud en la población, porque las personas no están en su domicilio, están en albergues, comparten muchas personas, tienen problemas de saneamiento básico, tenemos problemas de los causes de agua, problemas de distribución de medicamentos, de aislamiento y esto hace que tengamos que hacernos responsables de ello”.

En ese sentido, anunció que el ministerio decidió “decretar alerta sanitaria en las dos regiones más afectadas, que son la Región de Coquimbo y la Región de Atacama . Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas ”.

A modo de ejemplo, la autoridad explicó que se contemplan medidas “como la vacunación masiva de hepatitis A que estamos realizando en los albergues, de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico”.

En qué consiste la alerta sanitaria

Desde el Ministerio de Salud, precisaron que la medida se traduce en la activación de un régimen excepcional y temporal que entrega a la cartera y a los organismos de la red facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez ante una amenaza grave para la salud o la vida de la población.

En ese sentido, se señaló que esta acción “puede declararse frente a epidemias, aumentos importantes de enfermedades o emergencias como incendios, inundaciones, contaminación, marea roja o crisis asistenciales. Su fundamento está en el artículo 36 del Código Sanitario”.

En términos prácticos, la medida permite adoptar medidas especiales de prevención, atención y comunicación de riesgos.

Eso sí, esta condición no significa que automáticamente se impongan cuarentenas, suspensión de clases, toque de queda ni restricción de libertades.