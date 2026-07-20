Ministra Rincón y reposición del suministro de luz en Coquimbo: “Vamos a demorarnos un poco más”

MOP despejó vía tras remoción en masa que había afectado la Ruta D-47 entre Illapel y Los Vilos.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que están teniendo dificultades para concretar la reposición del suministro eléctrico en zonas de la Región de Coquimbo afectadas por cortes de luz asociados al temporal de viento y lluvia que se desarrolla en el país desde la semana pasada.

En entrevista con radio Infinita, la mañana de este lunes, la ministra explicó que en la región “la situación es mucho más compleja” que en otros puntos del país y que los cortes de rutas dificultan las tareas de los equipos técnicos que deben operar en terreno.

Según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 9.00 horas de este lunes, en la región eran más de 45 mil los hogares sin luz.

“En el caso de Coquimbo la situación es mucho más compleja. De hecho, la empresa CGE, que tiene una cantidad de cuadrillas desplegadas impresionantes en la región, no ha podido llegar a muchos de los puntos afectados por cortes de camino”, afirmó la secretaria de Estado.

Rincón indicó que la empresa contrató helicópteros para que sus equipos puedan sobrevolar y desplazarse a los puntos más críticos “ y no se pudo por las condiciones meteorológicas de la región”.

“Eso significa entonces que vamos a demorarnos un poco más, porque mientras no se pueda acceder, no tenemos cómo llegar”, advirtió.