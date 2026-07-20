Mountain Capital Partners y Andacor desechan acuerdo de fusión tras exigencias de la FNE

El acuerdo de toma de control de Andacor por parte del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP) se encontraba en la segunda fase de su investigación para ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Sin embargo, las empresas informaron que presentaron su decisión de desistimiento de la operación.

MCP es dueña de los centros de esquí Valle Nevado y La Parva en la Región Metropolitana, mientras que Andacor controla El Colorado y Farellones. Estos son 4 de los 5 centros de montaña más relevantes de la Región Metropolitana. La entidad había manifestado sus reparos puesto que en algunos segmentos del mercado la firma estadounidense podría concentrar hasta un 97% de participación de mercado.

“La FNE no aceptó como medidas de mitigación una serie de inversiones y beneficios comerciales ofrecidos por MCP y Cururo (controladora de Andacor). Por el contrario, para aprobar la operación, la FNE consideró que se requerían medidas estructurales que habrían implicado la venta de alguno de los centros de los Tres Valles a un tercero. Naturalmente, tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo“, explicaron las compañías.

La entidad identificó riesgos de carácter horizontal unilateral. Estos riesgos podrían traducirse en incrementos en los precios, una posible disminución en la calidad de los servicios y/o un deterioro de otras variables competitivas, como consecuencia de la posible cuasi-monopolización del mercado de entradas para servicios de esquí a nivel local, que abarcaría la Región Metropolitana y sus zonas aledañas.

MCP y Andacor presentaron una serie de medidas de mitagación para los riesgos de libre competencia como un acceso gratuito para menores de 12 años y mayores de 75 por un mínimo de cinco temporadas. Pero también prometen inversiones importantes en infraestructura con $11.300 millones en los tres valles, y otros $600 millones en Volcán Osorno y Pillán (los otros dos centros de Andacor). Cuando al FNE notifició que extendería la investigación, aseguró que estas no serían suficientes.

En una carta interna que se difundió a los colaboradores de Andacor, la firma apuntaba a que el desistimiento “no representa cambios en la forma en que hemos venido operando hasta hoy ni en nuestra estructura, es decir, como un actor principal en la gestión de centros de montaña en Chile”.

“En lo inmediato, nuestro foco sigue siendo la operación invernal y la próxima apertura total de nuestros servicios, en nuestros Centros de Montaña”, dice el escrito firmado por el gerente general de Andacor José Ignacio Morales.

La unión de los valles

En el informe de la FNE donde explica su decisión de ampliar el plazo de investigación expuso que ambas empresas buscan integrar y operar de forma conjunta El Colorado, La Parva y Valle Nevado, para crear un centro “extragrande” .

Esto “ampliaría significativamente el dominio esquiable y permitiría la habilitación de la zona de Quebrada Honda, uno de los mejores sectores en términos de calidad de nieve y pendiente en los Tres Valles mediante la instalación de un nuevo andarivel en su parte baja, lo cual permitiría incorporar 177 hectáreas de dominio esquiable adicionales y facilitar el acceso directo mediante nuevos estacionamientos”, se lee en el texto de la FNE.

Las medidas de mitigación que estabecía la FNE como necesarias para aprobar la operación habría significado desistir de ese plan. Pero las compañías ya habían manifestado su interés de continuar con este plan con o sin aprobación de la fiscalía

“Nuestro compromiso con el desarrollo del turismo de montaña en Chile, y con la visión que ha inspirado esta iniciativa, permanece plenamente vigente. Tenemos la convicción de que una integración habría representado la mejor alternativa para los consumidores locales, para la economía nacional, y para la sostenibilidad de los centros de esquí”, dice la declaración conjunta entre MCP y Cururo.

“No obstante lo anterior, continuaremos trabajando en el desarrollo de nuestros centros de montaña e impulsando iniciativas que contribuyan a la industria del esquí, de manera que Chile aproveche plenamente uno de sus mayores potenciales turísticos. Seguimos convencidos de nuestra visión, en nuestra cordillera tenemos una oportunidad histórica para el turismo nacional y para ser líderes el desarrollo de los deportes de montaña en el hemisferio sur”, concluyen.

La reorganización de Andacor

El ingreso de MCP a la propiedad de Andacor forma parte del plan de la firma para poder mejorar su posición financiera, tras complicaciones derivadas de la pandemia y la sequía que enfrentó la Región Metropolitana hace unos años atrás.

Dicho plan de reorganización consideraba tres ejes: 1. Se acuerda un pago a plazo a todos los acreedores, pero con condiciones distintas de acuerdo al tipo de acreedor, sea garantizado o valista. 2. Que existe una posibilidad real de amortizaciones extraordinarias de la deuda por la eventual venta de ciertos activos de la empresa y 3. Que debe existir un aumento de capital por $6 mil millones, mediante el cual ingresará un tercero como accionista y tomará el control de la empresa. Este dinero sería suficiente como para enfrentar los compromisos financieros que dejaron las temporadas de nieves anteriores, que afectaron duramente la operación de la empresa.

En la búsqueda de un socio estratégico, apareció Mountain Capital Parteners, encabezado por el texano James Coleman y sus socios Scott Price y Kuzi Mutsiwegota. En Estados Unidos poseen 12 centros, y buscaban replicar el mismo modelo en Chile. Querían unir El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí, en un complejo “extragrande”.

El plazo para realizar el aumento de capital de $6 mil millones era este 31 de julio. Andacor ya tenía considerado pedir una prórroga de plazo, porque incluso sin esta decisión estimaron que no alcanzarían a cumplir. Este mismo lunes el gerente general de Andacor y el interventor Patricio Jamarne evaluarán los pasos a seguir en plan de reestructuración. Podrían seguir buscando un socio estratégico, pero desde Andacor apuntan a que existen otras ocpiones. Este jueves celebrarán un