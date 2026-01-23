Los motivos por los que la FNE alargó la investigación para autorizar la compra de El Colorado y Farellones

Ya hace 2 meses que la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación para evaluar los riesgos de libre competencia en la toma de control de Mountain Capital Partners (MCP) de Andacor, la dueña de los centros de esquí El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno. A mediados de enero, la entidad anunció que pasará a fase 2, lo que significa extender la investigación por 90 días hábiles más.

Al dar a conocer la noticia, la FNE explicó que identificaron riesgos de carácter horizontal unilateral. Estos riesgos podrían traducirse en incrementos en los precios, una posible disminución en la calidad de los servicios y/o un deterioro de otras variables competitivas, como consecuencia de la posible cuasi-monopolización del mercado de entradas para servicios de esquí a nivel local, que abarcaría la Región Metropolitana y sus zonas aledañas.

MCP es un operador de centros de esquí originario de Estados Unidos. En Chile está presente desde abril de 2023, cuando adquirió el control de Valle Nevado. Posteriormente, en mayo de 2024, la firma tomó el control también La Parva. Así, posee actualmente dos de los principales centros de esquí de la Región Metropolitana. Sumar El Colorado y Farellones significaría ser dueña de casi la totalidad del mercado en la capital.

Recientemente la FNE dio detalles de por qué decidió ampliar la investigación. En dicho informe expuso las condiciones del mercado, precisando que “en Chile existen alrededor de catorce centros que ofrecen actividades de esquí cuesta abajo y snowboard, y que pueden brindar diversos servicios complementarios (clases, arriendo de equipos e indumentaria, alimentación, bebida y/o alojamiento). Algunos de estos tienen un enfoque comercial, como Valle Nevado, El Colorado y Nevados de Chillán, mientras otros operan como clubes deportivos, como Lagunillas y Chapa Verde".

La fiscalía apuntó a una serie de segmentos en los que las partes compiten actualmente: como alojamiento, venta de tickets, y el mercado de paquetes de esquí, entre otros.

“El análisis estructural del Mercado de Esquí permite concluir que, en todos los segmentos servicios de esquí para personas naturales, ventas corporativas y servicios complementario, se superarían los umbrales de concentración de la Guía de Análisis Horizontal (...) suponiendo la operación la integración entre el primer y segundo operador del Mercado de Esquí. Como resultado, de perfeccionarse la Operación, las partes tendrían una participación de mercado superior al 80% en todos ellos“, declara en su informe.

Detalla que en el mercado de ventas corporativas concentrarían un 92%, para ventas de servicios complementarios un 82%, y para ventas para personas naturales un 97%. Por lo que concretar la operación el mercado estaría “altamente concentrado”. Esto, “da cuenta de la necesidad de efectuar un análisis de competencia en profundidad, atendida la alta participación de mercado que alcanzarían las partes y la superación de los umbrales establecidos en la Guía de Análisis Horizontal”, dijo.

Pese a esto, en el mercado de alojamiento y ventas de paquetes de esquí, la FNE descartó por ahora que pudiese reducir sustancialmente la competencia. En alojamiento, porque El Colorado mantiene una oferta muy limitada, y además existe otros operadores importantes que cuentan con hoteles asociados a sus centros de esquí. En la venta de paquetes, afirmó que existen otros importantes actores en la industria con participaciones considerablemente superiores y que, eventualmente, podría existir presión competitiva por parte de centros de esquí ubicados fuera del territorio chileno.

Los centros de esquí

En relación a la cantidad de instalaciones del centro de esquí, el informe establece que a Parva tiene el mayor dominio esquiable con 800 hectáreas, seguida por El Colorado (700 hectáreas), Valle Nevado (690 hectáreas) y Portillo (500 hectáreas), mientras que Lagunillas es el más pequeño con doscientas hectáreas.

El Colorado destaca por tener el mayor número de pistas (92) y andariveles (19), en tanto que La Parva cuenta con 48 pistas y 15 andariveles, y Valle Nevado cuenta con 44 pistas y 19 andariveles. Portillo por su parte cuenta con 35 pistas y 14 andariveles. En contraste con todos los anteriores está Lagunillas, que cuenta con 13 pistas y 3 andariveles.

Todos los centros de esquí cuentan con escuelas y servicios de arriendo de equipo. Asimismo, todos, excepto por Lagunillas, cuentan con mecanismos de nieve artificial.

“La fiscalía observa que Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Portillo cuentan con infraestructura de esquí y servicios complementarios de similar capacidad y calidad, mientras que Lagunillas dispone de una infraestructura menor”, afirma la FNE.

Y añade que “Portillo se encuentra más alejado de la Región Metropolitana, cuenta con una temporada más acotada y enfocaría su oferta en esquiadores extranjeros que se hospedan en el centro. Por su parte, solo Valle Nevado, La Parva y El Colorado comparten el mismo foco en esquiadores locales. Por tanto, en la prestación local de servicios de esquí alrededor de la Región Metropolitana, El Colorado y los centros de MCP se observan como competidores cercanos”.

Por otro lado, abordó a las barreras de entrada al mercado, en el que apuntó que no se registran desde el 2004, cuando comenzó a operar Corralco. Considerando las inversiones en infraestructuras requeridas, y la dificultad para encontrar terrenos adecuados, la fiscalía apuntó que hay barreras de entrada que vuelven “poco probable, oportuna y suficiente la incorporación de un nuevo competir al mercado bajo análisis”.