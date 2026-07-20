Una persona fallecida y otra herida deja balacera en la comuna de Coihueco en la Región de Ñuble

Una persona fallecida y otra herida dejó una balacera ocurrida en la comuna de Coihueco en la Región de Ñuble.

Los hechos se registraron alrededor de las 23 horas en el sector El Embalse, en la Ruta N-505, cuando un grupo de cuatro sujetos disparó por causas que se investigan en contra de las víctimas, cuando estas se encontraban al interior de un automóvil.

A raíz de los hechos es que perdió la vida un joven de 18 años, el cual recibió cuatro impactos de bala, mientras que una mujer de 23 años resultó herida. Mientras que un tercer individuo resultó ileso.

El fiscal (s) de Chillán, Ignacio Córdova, se constituyó en el sitio del suceso junto a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Según fue dado a conocer la mujer herida quedó hospitalizada en estado grave, pero fuera de riesgo vital, en el Hospital Herminda Martin de Chillán.

La Fiscalía y la PDI realizan diversas diligencias para identificar a los autores del hecho.