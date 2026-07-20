El duro reproche de Otamendi a España tras la caída de Argentina: “Toda la semana estuvieron llorando por los árbitros”.

Tras la consagración de España en el Mundial, Nicolás Otamendi protagonizó un tenso cruce con Rodri. El intercambio quedó registrado por las cámaras.

“Empieza a hablar menos, boludo, que estuviste llorando toda la semana”, le dijo el defensor argentino al volante.

“Toda la semana estuviste llorando. Tu y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuvieron llorando con los árbitros, amigo”, lanzó.

Rodri, el ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo, no se quedó ahí y le preguntó a Otamendi a qué se refería. “¿Laporte? ¿No has visto lo que ha dicho esta semana?“, respondió el zaguero.

¡Atención a este cruce entre Otamendi y Rodri tras el final del partido en New Jersey!



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La referencia de Otamendi apuntó a declaraciones previas de Aymeric Laporte, quien había cuestionado el arbitraje en los partidos de Argentina.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear”, comentó el defensor español horas antes de la final.