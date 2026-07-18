La grave acusación de figura de España en el Mundial: “Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo con Argentina”

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial 2026. El partido se jugará a las 15:00 horas en Nueva Jersey. En la antesala del encuentro, el defensor Aymeric Laporte expresó su preocupación por el juego de la Albiceleste, apuntando al criterio arbitral aplicado durante el torneo.

La definición será dirigida por el esloveno Slavko Vincic. “No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, señaló al diario Marca.

“Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, añadió.

Aymeric Laporte. Wu Xiaoling

Laporte reveló que ese escenario ha sido conversado en el plantel de la Furia Roja, aunque recalcó que el control del partido pasará por el juez. “Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas...”, manifestó.

Consultado por la influencia de Lionel Messi, el zaguero destacó su trayectoria y el impacto que ha tenido. “Es una leyenda de toda la vida. Desde pequeños todos hemos visto vídeos de Leo. La verdad es que yo tengo muchos partidos contra él y en fotos, por desgracia. En muchos momentos importantes aparece siempre. En muchos míos también. Es un futbolista increíble. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no pueda ser para él, sino que sea para nosotros”, afirmó.

En esa línea, Laporte agregó que el objetivo de España es conquistar el título, independiente del rival. “Da igual a quién ganemos. Yo me quedo con la victoria en un Mundial, sea contra quien sea. Obviamente, derrotas a otra leyenda más de las que ya hemos dejado atrás”, señaló.