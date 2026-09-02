Director de Gendarmería por traslado del clan Chen: “Uno esperaría que hubiera mayor comprensión en el alineamiento estratégico que el país necesita”

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, abordó durante la mañana de este miércoles el traslado de los reos del clan Chen, luego de que presentaran un recurso judicial dejando sin efecto su traslado a la cárcel de alta seguridad, La Laguna, en la Región del Maule.

En conversación con Radio ADN, Pérez sostuvo que “a nosotros no nos corresponde cuestionar la orden de los tribunales de justicia”, pero añadiendo que se interpuso un recurso con el fin de revertir la medida.

“Nosotros sabemos que, y somos colaboradores históricos de los tribunales de justicia, estamos subordinados a ellos respecto a las materias penales, los mantenemos informados, pero nuestra línea argumentativa siempre va a estar cruzada transversalmente por criterios de seguridad”, agregó.

Es así como apuntó que “uno esperaría entonces que hubiera una mayor comprensión en el alineamiento estratégico que el país necesita de cara a la sociedad, todos los organismos de seguridad y sistema de justicia penal para entonces enfrentar con un fin de mayor control y la neutralización de las bandas criminales a nivel carcelario y no fuéramos desautorizados”.

De igual forma, cuestionó la decisión apuntando que las diferentes posturas pueden volverlo un objetivo de las bandas criminales.

“Estas son instrucciones mías desde el punto de vista operativo, por lo tanto, a la luz del razonamiento de las bandas criminales, yo soy el malo y hay otra parte que se está comportando de otra manera, en consecuencia yo me puedo convertir fácilmente en un blanco más como hoy día el alcalde de San Bernardo”, expresó.

Operación Cancerbero

En la misma línea, Pérez también defendió la operación Cancerbero, señalando que el traslado de los reos fue impecable y se registró sin incidentes, y que el despliegue hecho por el gobierno no afectó al operativo.

“La transmisión del gobierno a nosotros no nos entorpeció en absoluto. Tuvimos una coordinación muy fina, muy rigurosa con ambas policías y la demostración del éxito está a la vista”, mencionó.

Pérez también detalló que “hoy tenemos por sobre los 1.900 internos para una capacidad de 2.320 en La Laguna. Y no hemos tenido ningún contratiempo durante el desarrollo de estos operativos”, señaló.

Fuga y detención del “Indio Juan”

En la ocasión, el director de Gendarmería además abordó la fuga y detención de Juan Flores Valenzuela, más conocido como “Indio Juan”, y que estuvo prófugo por más de seis meses.

“Se trata de una evasión inédita en un establecimiento que a la fecha de ocurrencia de los hechos tenía 182 años de funcionamiento ininterrumpido”, mencionó, apuntando que “se produce a plena luz del día por la puerta principal salvando sucesivamente distintos puntos de control interno y caracterizados, como usted lo ha dicho, de funcionarios de gendarmería”.

“La particular gravedad que esto tiene podría revestir características que también podría traslucir corrupción carcelaria más allá de la negligencia inexcusable de parte de quienes debieron haber puesto más atención a sus deberes funcionarios”, añadió.

Asimismo, señaló que el sumario administrativo continúa y Gendarmería sigue colaborando con el Ministerio Público en la investigación del hecho.

“Fuimos víctimas del abandono Estatal brutal”.

El director de Gendarmería además abordó el traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad, señalando que “fuimos víctimas del abandono Estatal brutal”.

Según señaló Gendarmería “era el integrante famélico del sistema de justicia penal. Era el eslabón más débil de lo que es el sistema o el ecosistema de seguridad pública”.

“Nosotros fuimos víctimas durante décadas de lo que yo me encargué de instalar desde el año pasado y que ha hecho suya esa expresión el Ministro de Seguridad Pública, fuimos víctimas del abandono Estatal brutal”, añadió, enfatizando que “el efecto acumulativo de este abandono al que me refiero implica necesidades persistentes que son difíciles de salvar en un solo periodo presidencial, a mi entender”.