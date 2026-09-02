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    Culto

    Macha y el Bloque Depresivo anuncian un nuevo concierto en el Estadio Nacional

    El proyecto volverá a presentarse en el coliseo de Ñuñoa el viernes 11 de diciembre con un concierto de cancionero popular. Las entradas estarán desde hoy al mediodía a través del sistema Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    Eduardo Hidalgo

    Macha y el Bloque Depresivo volverán a encontrarse con el público en uno de los escenarios más importantes de Chile. El próximo viernes 11 de diciembre, a las 20:00 horas, el grupo llegará al Estadio Nacional para protagonizar un concierto de gran formato.

    El nuevo concierto llega precedido por uno de los hitos más significativos en la historia reciente de Macha y el Bloque Depresivo: durante 2025, un espectáculo en este mismo estadio, reunió a 52 mil personas, transformando el recinto en un gigantesco karaoke popular en torno a un repertorio profundamente arraigado en la memoria latinoamericana.

    A este encuentro se suma otro hito reciente: el lanzamiento de “Bronceado de Cantina”, su último álbum, que fue presentada en una serie de tres conciertos realizados en el Teatro Caupolicán.

    Actualmente, la agrupación se encuentra finalizando una gran gira por las principales ciudades de Latinoamérica como Lima, Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, La Plata, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. A esto se suma el show en Santiago, anunciado hoy.

    Las entradas para este esperado encuentro estarán disponibles desde hoy al mediodía a través del sistema Puntoticket, con valores que parten en$23.000 para galeríay llegan hasta los $45.000 para las primeras filas numeradas, más cargos por servicio.

    Más sobre:Macha y el Bloque DepresivoMúsicaEstadio NacionalConciertosMúsica Culto

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