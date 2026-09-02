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    Santiago y Carabineros realizan nuevo operativo de retiro de puestos informales e instalación de rejas en barrio Meiggs

    El nuevo cierre se está realizando en Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un nuevo operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en barrio Meiggs, en Santiago.

    Alrededor de las seis de la mañana se inició el procedimiento llevado a cabo por personal municipal y de Carabineros y que involucró el retiro de puestos informales del sector y la instalación de rejas en Salvador Sanfuentes, entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana.

    Arturo Urrutia, director de seguridad de la municipalidad de Santiago, detalló que “vamos a ir tomando sectores por sectores hasta que el ordenamiento esté a un punto que uno pueda ya retirar y habilitar las calles como corresponde”.

    “Hoy día vamos a limpiar esta calle. Ustedes ven el destrozo del mobiliario urbano, de las mismas aceras o las calzadas, etcétera, y eso se va a recuperar”, mencionó, a la vez que apuntó que “esto es una calle que está absolutamente tomada, no se podía caminar prácticamente por este sector”.

    En tanto desde Carabineros informaron que hasta el momento el procedimiento se ha efectuado con normalidad. “Se logró, resguardar el perímetro y en estos momentos el personal del municipio se encuentra sacando aquellos locales que no se mantienen con permiso”, señalaron.

    El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, destacó el nuevo operativo señalando que “acabamos de recuperar otra cuadra más y vamos a seguir avanzando”.

    Según añadió “Hemos golpeado al tráfico de drogas, al tráfico de cigarros, que son muy violentos, que han amenazado al alcalde de Estación Central, a mi amigo Felipe Muñoz. Hemos atacado con fuerza la prostitución, el tráfico de personas, la evasión tributaria”.

    “Solo en Meiggs hemos recuperado el Estado, a raíz de un gran trabajo del Servicio de Impuestos Internos, más de 8 mil millones de pesos en rectificaciones y hay decenas de miles de millones de pesos en querellas por impuestos no pagados”, agregó.

    Es así como Desbordes expresó que “yo pretendo seguir haciendo lo mismo. No nos van a amedrentar con amenazas de muerte. Yo no voy a dejar de ir a Meiggs, Franklin, Mapocho y al barrio que se me dé la gana, cuando a mí se me dé la gana. Yo no voy a pedirle permiso a nadie para entrar a un barrio. Y lo mismo están haciendo muchos alcaldes y alcaldesas, sabiendo que están en riesgo”.

    Más sobre:Barrio MeiggsSantiagoRejasCarabineros

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