A tres meses de su estreno: la serie de Harry Potter lanza nuevo trailer

Harry Potter y la piedra filosofal prepara su aterrizaje en el streaming. Compuesta de ocho episodios, la serie de HBO debutará el próximo 25 de diciembre, con nuevos actores y un equipo creativo encabezado por los showrunners Francesca Gardiner y Jon Brown y el director Mark Mylod.

Este miércoles 2 de septiembre, justo un día después de que –en la ficción– el Expreso de Hogwarts parte desde la Plataforma 9¾, la compañía lanzó un trailer en que se aprecia la llegada de los estudiantes a la escuela de magos y la ceremonia en que el Sombrero Seleccionador determina a cuál casa pertenece cada uno.

Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan /HBO

El proyecto está protagonizado por los jóvenes Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley).

Algunos de los secundarios son John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid y Luke Thallon como Quirinus Quirrell.

La serie estrenará un capítulo semanalmente en HBO y HBO Max hasta febrero de 2027.

Revisa el adelanto a continuación: