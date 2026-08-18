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    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Kyle Chandler y Aaron Pierre protagonizan la ficción que acaba de estrenar su primer episodio en HBO y HBO Max. Comparada con True Detective y Watchmen, es el proyecto más singular de la nueva etapa del universo DC. Ha conseguido críticas entusiastas por parte de la prensa especializada, que destacan el trabajo de la dupla principal y el enfoque realista de la historia.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Una semana después del final de la tercera temporada de House of the dragon, HBO tiene una nueva apuesta con la que busca conquistar a su público: Linternas, la primera serie con actores de carne y hueso sobre los icónicos superhéroes de DC Comics. A juzgar por la recepción inicial, el gigante de la televisión tiene una carta potente con la que intentar fascinar a los espectadores domingo a domingo.

    La producción arranca con un niño John Stewart observando a Hal Jordan (Kyle Chandler) en una entrevista televisiva en 1996. “Soy una persona normal, como tú”, señala el portador de un anillo que le otorga la capacidad de volar y formar objetos a su antojo.

    En 2016, 20 años después, John (interpretado por Aaron Pierre) y Hal Jordan ya tienen una dinámica de aprendiz-mentor y el primero se alista para tomar el puesto del otro. Pese a la falta de afinidad de la dupla –Jordan disfruta trabajando en solitario y sometiendo a su discípulo a pruebas imposibles–, ambos comparten el deseo de aclarar las circunstancias de una escena de un crimen ocurrido en un campo de fútbol americano.

    Casi todo el primer episodio gira en torno a ese misterio, hasta que –ojo, spoilers a continuación– en el final salta hasta el año 2026. Convocado por la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald), John descubre que su antiguo mentor está muerto. Y no hay rastro del anillo que alguna vez usó. Por lo tanto, la temporada de ocho capítulos se abocará a resolver no uno, sino que dos asesinatos, ocurridos con diez años de diferencias pero aparentemente conectados.

    La producción es creada por tres mentes: Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King. Aunque Mundy es el showrunner, los primeros análisis han reiterado las comparaciones con Watchmen, la aclamada de Lindelof a partir de la novela gráfica.

    Otros, en tanto, apuntan a la primera temporada de True detective, donde los personajes de Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretaron a dos detectives atrapados en su relación y en un caso sin resolver.

    Pero, fuera de las comparaciones, quizás lo más llamativo es que se distancia de otros proyectos del universo DC, la saga que actualmente es liderada creativamente por James Gunn y Peter Safran. Aunque transcurre en el mismo mundo que Superman (2025) o la serie animada Creature Commandos, Linternas opera en su propio rincón, volviendo secundario el grado de conocimiento previo que el espectador tenga de estos personajes.

    Críticas a favor

    “Aunque no rebosa de ideas como las mejores obras de Lindelof ni es tan visualmente impactante como las escenas más memorables de True detective, Linternas es una emocionante síntesis de las fortalezas de sus creadores”, indicó IndieWire, asegurando que es “una brillante incorporación” al catálogo de HBO.

    Coincidió en ese análisis The Independent, medio que aseguró que “está repleta del tipo de detalles sofisticados que han sido durante mucho tiempo el sello distintivo de HBO”. Y elogió que “los creadores de Linternas demuestran una inusual moderación al mantener la historia en gran medida con los pies en la tierra”.

    Linternas no está del todo exenta de clichés (...) Pero la serie es lo suficientemente original en sus detalles y ejecución, y su guión es lo suficientemente sólido, además de estar tan bien actuada, que se siente bastante original”, argumentó Los Angeles Times.

    “Me encantaría ver a Pierre y Chandler deambular por diferentes pueblos y ciudades con un anillo mágico con poca energía, discutiendo y armando un escándalo durante ocho nuevos episodios cada año”, apuntó The Hollywood Reporter, a gusto con la propuesta de Mundy, Lindelof y King.

    La revista Rolling Stone no compartió ese mismo entusiasmo. “Es difícil ver qué puede aportar esta propuesta al panorama general de la propiedad intelectual, más allá de mantener el nombre de DC presente y diversificar su catálogo”.

    “Nunca se puede evitar la sensación de que la serie es pieza de una propiedad intelectual de alto perfil bajo la apariencia de un drama de prestigio”, enfatizó Variety.

    Eso sí, ese medio reconoció el trabajo de la dupla principal. “Pierre y Chandler hacen todo lo posible por desterrar los fantasmas de Marty y Rust de la primera temporada de True detective, y aunque no lo consiguen del todo (las numerosas escenas de sus peleas en la carretera son una referencia demasiado directa), sí logran dotar a Hal y John de una química irritable y específica”.

    Si bien aseguró que Linternas “no es un fracaso”, la revista Time subrayó que es inferior a a la anterior incursión de Damon Lindelof en el mundo de los cómics. “Le falta la historia y la personalidad que le dieron fuerza a Watchmen. Las cualidades filosóficas que definen las mejores obras de Lindelof, así como la fascinante extrañeza de sus historias, se pierden en la maraña de voces”.

    Linternas estrenará un nuevo capítulo todos los domingos a las 21:00 horas, hasta el 4 de octubre.

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