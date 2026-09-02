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    Aníbal Mosa carga contra la U tras nueva sanción a Javier Correa: “Lo vimos en 2024; estamos entre los sapos y un rey feudal”

    El presidente de Blanco y Negro se molesta tras el castigo al ariete de Colo Colo. "Sacan un tema fuera de la cancha; no tienen otros recursos", manifiesta.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Aníbal Mosa carga contra la U tras nueva sanción a Javier Correa: “Lo vimos en 2024; stamos entre los sapos y un rey feudal”. Pablo Vásquez R.

    Hay molestia en Colo Colo. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reaccionó a la sanción de dos fechas que recibió Javier Correa por el gesto que realizó tras el Superclásico y apuntó directamente contra Universidad de Chile.

    El timonel del Cacique vinculó la situación con lo ocurrido durante 2024 y la investigación contra Jorge Almirón en el cierre de aquel certamen. Ahora cuestionó que la U haya llevado el caso del delantero al Tribunal de Disciplina. “Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”, señaló Mosa.

    “Entonces, lamentablemente, sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, agregó.

    Claro que el empresario evitó dirigirse directamente a Azul Azul. “Como dicen en mi tierra, en Puerto Montt, al que le quede bueno el poncho, que se lo ponga”, manifestó.

    Luego evitó profundizar en las sanciones que ha recibido Colo Colo en la actual temporada. “No me hagan decir más porque capaz que termine en el Tribunal de Disciplina. Creo con lo que dije es suficiente”, ironizó.

    Javier Correa fue sancionado con dos fechas de ausencia.

    Correa fue denunciado por Universidad de Chile después del triunfo por 2-1 de Colo Colo en el Estadio Nacional. El delantero argentino marcó el gol que definió el encuentro y, tras el pitazo final, realizó un gesto obsceno en los festejos del plantel que dirige Fernando Ortiz.

    La U solicitó tres fechas de suspensión y argumentó ante el Tribunal de Disciplina que Correa debía ser considerado reincidente. Para ello, recordó la sanción que el atacante había recibido previamente por sus declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa, castigo que inicialmente fue de cuatro partidos y posteriormente fue rebajado a tres por la Segunda Sala.

    En su presentación, Azul Azul sostuvo que el gesto de Correa había sido deliberado y dirigido hacia la hinchada rival. Colo Colo, por su lado, defendió al delantero y planteó que el gesto no estaba dirigido a los seguidores de la U, sino a integrantes del propio club que registraban el momento de las celebraciones. La defensa alba también presentó antecedentes de acciones similares protagonizadas por otros futbolistas. Finalmente, el Tribunal de Disciplina sancionó al atacante con dos fechas de suspensión. Se perderá los partidos ante Huachipato y Deportes Concepción.

    Tras conocer el castigo, Correa criticó la resolución en su contra.Tendríamos que averiguar de club son hinchas los que dan el veredicto... Para mí debería ser en vivo, para que la gente vea como son sus reacciones y sus caras, porque ahí estás regalado. No te contestan, no te dicen nada y siento que no es parcial. Capaz que por decir esto, me perjudica más. Pero parece que es ‘castiguemos porque es Colo Colo’, siento que es así”, lanzó. “Nunca sapo. Te tienes que morir solo, pero nunca sapo”, añadió.

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