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    “El próximo Alexis Sánchez”: la reacción en Inglaterra a Darío Osorio tras su llegada al Crystal Palace de la Premier League

    La prensa inglesa analiza el fichaje del atacante chileno en la máxima categoría del balompié británico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “El próximo Alexis Sánchez”: la reacción en Inglaterra a Darío Osorio tras su llegada al Crystal Palace de la Premier League. Foto: @cpfc

    Darío Osorio jugará en la Premier League. El atacante chileno se suma al Crystal Palace. “Es un jugador joven con un enorme potencial cuyo desarrollo ha llamado nuestra atención, y estamos encantados de traerlo”, dijo el presidente del club, Steve Parish.

    La prensa de Inglaterra le dio espacio a la llegada del formado en Universidad de Chile a la Premier League. Por ejemplo, Sky Sports lo incluyó en el listado de arribos a última hora del mercado. “Darío Osorio – de FC Midtjylland a Crystal Palace, préstamo”, establecen en el punteo.

    The Telegraph, en tanto, explicó los movimientos de Crystal Palace. “Se inclinó por Quinten Timber, procedente del Marsella, después de analizar a varios otros mediocampistas, además del extremo Darío Osorio, del Midtjylland, señaló.

    El medio partidario We Are Palace apuntó al valor del chileno: “Crystal Palace cierra un acuerdo de £24,7 millones por Darío Osorio tras el rechazo de Malick Fofana", detallan.

    El mismo sitio, eso sí, venía haciendo un seguimiento al oriundo de Hijuelas. Sin ir más lejos, en julio ya habían dedicado espacio a Osorio con una llamativa comparación. “¿Quién es Darío Osorio? Crystal Palace se suma en la carrera de £13 millones por ‘el próximo Alexis Sánchez’”, escribieron en esa ocasión.

    Otro portal partidario, The Holmesdale, valora la condición de seleccionado del futbolista nacional. “Palace ficha al extremo chileno Darío Osorio procedente del Midtjylland”, titulan. En la bajada lo describen como “el muy valorado internacional chileno”.

    La comparación de Osorio con Alexis Sánchez.

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