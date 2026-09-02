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    Política

    La carta de la UDI a Kast para que aborde el caso Apablaza con Milei

    Los gremialistas apelaron a la exmilitancia del Presidente en la UDI y a su cercanía con el exsenador.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Galvarino Apablaza

    Para mañana, a las 09:30 horas, la Unión Demócrata Independiente (UDI) tiene previsto acudir a La Moneda para dar a conocer públicamente la carta que envió al Presidente José Antonio Kast, en la que le solicitan poner sobre la mesa el nombre de Galvarino Apablaza durante la reunión bilateral que sostendrá con su par argentino, Javier Milei.

    Y es que previo a la quinta edición del Foro Madrid, encuentro de la derecha conservadora que tendrá lugar en Santiago este jueves, ambos mandatarios se reunirán a eso de las 11.30 en la casa de gobierno.

    Es en ese espacio que, además de conversar sobre la soberanía de Magallanes, los gremialistas esperen que Kast solicite al gobierno argentino priorizar el caso y avanzar en la extradición a Chile del exfrentista, sindicado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la UDI.

    Así lo transmiten en la misiva que ya fue enviada al Presidente y a la que tuvo acceso La Tercera. “Le escribimos no solo como mandatario, sino como quien formó parte de la UDI y que caminó al lado de Jaime Guzmán, que fue dirigente universitario gremialista y que durante 16 años se la jugó con nuestra camiseta como diputado”.

    “Sabemos que la vida y la política nos llevaron por caminos distintos, pero hay cosas que no cambian nunca y hay principios que nos marcaron para siempre. Este jueves tendrá frente a usted al Presidente de Argentina, Javier Milei, y es una bilateral importante para Chile, pero para nosotros es también la oportunidad de hacer justicia por uno de los nuestros, por eso le pedimos con toda la convicción y fuerza, que ponga sobre la mesa el nombre de Galvarino Apablaza”, continúa la carta.

    “Usted conoció a Jaime y sabe lo que significó su asesinato para todos nosotros, sabe lo que ha sufrido su familia y que son más de 30 años en que sus asesinos intelectuales han vivido en libertad, protegidos por un refugio político que nunca debieron tener”, se agrega.

    “Hoy, gracias al gobierno del mandatario Milei, por primera vez hay una luz real, por lo mismo, le solicitamos con mucho respeto que pida al Gobierno trasandino que mantenga la prioridad sobre este caso, haga cumplir la orden de detención vigente y concluya el proceso de extradición para que Galvarino Apablaza finalmente enfrente a la justicia chilena. Sería un gesto histórico de justicia y un mensaje potente para ambas naciones de que la violencia política no quedará impune, sin importar cuántos años pasen”, concluye la carta.

    Más sobre:Galvarino Apablaza

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