Jara responde a alusión de Kast por reforma de seguridad: “Deje de descartarse conmigo y haga su pega”

Jeannette Jara Román, exministra del Trabajo y en su momento abanderada de oposición en la carrera por La Moneda, respondió en su cuenta en X a los dichos del Presidente José Antonio Kast en los que el gobernante se sumó a ejercicios de “política ficción” descartando que ella hubiese presentado una reforma en seguridad como la que el Ejecutivo está impulsando en el Congreso.

Esto, en relación a declaraciones de figuras oficialistas que sostienen que si la enmienda hubiese sido presentada por la militante del Partido Comunista (PC), no la habrían apoyado.

Consultado por el tema en su visita a Magallanes, Kast dijo que “ alguien como Jeanette Jara jamás habría presentado una situación como esta ”.

“Es cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales y quién favorecía el ingreso de la migración irregular era el sector de Jeanette Jara. Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, no había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial, por lo tanto esa situación jamás se habría dado”, aseguró el Presidente.

Jara respondió a una publicación de una nota de 24 Horas de TVN en la que se consignan esas afirmaciones y etiquetó al Mandatario.

“Presidente @joseantoniokast. Levante el secreto bancario será mejor. Deje de descartarse conmigo y haga su pega. La pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio ¿O quedó muy cansado después bajarle los impuestos a los más ricos?“, escribió la excandidata.