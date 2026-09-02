Sauerbaum revela que hay más de 3.500 solicitudes de reunificación familiar de haitianos pendientes desde que se retiró al cónsul

Hasta la comisión investigadora sobre el ingreso de niños haitianos llegó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, para exponer antecedentes sobre la investigación.

Fue en esa instancia que la autoridad reveló la elevada cifra de niños haitianos que están esperando que se apruebe su reunificación familiar, solicitud que no ha podido ser atendida por la suspensión de la relación consular con Puerto Príncipe.

Fue en octubre de 2025 cuando la administración del expresidente Gabriel Boric retiró al cónsul en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau, luego de recibir una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití.

Este miércoles, Sauerbaum reveló que una de las esquirlas de esa situación, es que “ hoy se mantienen más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de haitianos suspendidas debido a la faltad e confiabilidad en la documentación presentada y a la ausencia de relación consular ”.

El director de Migraciones explicó que “entre el año 2022 y 2025 se otorgaron 16.951 visas de reunificación familiar para ciudadanos haitianos”.

En definitiva, Sauerbaum remarcó que “hoy día no tenemos relación consular con ellos (Puerto Príncipe en Haití) y por eso yo decía que tenemos más de 3.500 casos de niños que están pidiendo reunificación familiar y no las podemos concretar”.

En la comisión, el director recordó que en mayo de este año el Servicio de Migraciones dictó la circular 6, donde se aumentan las exigencias para el ingreso de niños, niñas y adolescentes al país, que no se encuentren acompañados por sus padres o tutores legales.