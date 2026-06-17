Gobierno retiró al cónsul de Chile en Haití por investigación de hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados

El director de migraciones Frank Sauerbaum señaló este miércoles que el gobierno de Gabriel Boric retiró en octubre de 2025 a su cónsul en Puerto Príncipe tras haberse recibido una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití .

En aquella época, el cónsul de Chile en Haití era Rafael du Monceau.

La información la entregó el director durante una presentación en la Comisión de Seguridad del Senado en el contexto de las investigaciones iniciadas por el ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana a Chile.

En ese sentido, Sauerbaum relató como se flexibilizaron las exigencias de documentación requerida para ingresar al país bajo la solicitud de reunificación familiar.

“En concreto, se permitió la solicitud por certificado de nacimiento, sin legalización y sin trámite en el consulado de Haití, justamente por la situación irregular en la que está viviendo Haití y la situación de violencia y de inestabilidad política”, explicó.

“También durante el 2025 se detectó que hubo una cantidad importante de presentaciones con documentos que fueron adulterados producto de que había habido una flexibilización anterior, pero se produjo una serie de falsificación de información. El exdirector (Luis Thayer), a través de un memo, el 1161 del 10 de abril de 2025, se dio marcha atrás con la flexibilización permitida anteriormente”, añadió sobre estas irregularidades.

Así las cosas, contó la situación ocurrida con el cónsul en octubre de 2025: “ Producto de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití, se retiró el cónsul en Puerto Príncipe . Hoy día tenemos más de 10 mil solicitudes de reunificación familiar que están suspendidas por la falta de confiabilidad en la documentación presentada y ausencia de la relación consular. Nosotros hoy día, para su información, tenemos solamente un embajador que no hace trámites migratorios”.

Según detalló Sauerbaum, el cónsul se encuentra actualmente en Chile. “No hay intenciones todavía, cierto, de hacerlo volver a Haití hasta que no se termine toda esta investigación por corrupción que se detectó durante el año pasado”, añadió.

Chile país de tránsito

Otra arista que abordó Sauerbaum en su presentación fue la posibilidad que finalmente Chile haya sido utilizado como un país de tránsito para llegar a otras naciones.

Lo anterior, luego que el director de Migraciones hiciera referencia a un oficio que le compartió el senador Francisco Chahuán que señala que niños chilenos habrían pedido refugio en países como Guatemala o México .

“Hoy día tenemos un oficio que nos ha hecho llegar el senador Chahúan, en donde se nos dice que en México tenemos a más de 6500 niños que han solicitado refugio en alguna oportunidad”, comenzó explicando.

A lo que añadió: “Entonces esto nos hace pensar que efectivamente aquí había un tránsito desde Chile a otros países y que Chile finalmente pudo haber sido utilizado como un país de tránsito para poder tener documentación que le permitiera viajar a estos menores a otros países”.