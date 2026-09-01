Formalizan a Gonzalo Feito por maltrato habitual y decretan suspensión condicional del procedimiento por un año

Hasta el 4° Juzgado de Garantía de Santiago llegó este martes el periodista y presentador de televisión Gonzalo Feito para enfrentar la audiencia de formalización por una denuncia de su exesposa en su contra por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar.

La indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente y surgió tras la denuncia de su exesposa en septiembre de 2024 ante la 37° Comisaría de Carabineros de Vitacura.

Tras casi dos años, finalmente durante esta jornada se realizó la audiencia de formalización de cargos del conductor. En la instancia, y tras un acuerdo entre ambas partes, se decretó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año .

Según detalló la Fiscalía Oriente, durante el período de la suspensión, Feito deberá cumplir con una serie de condiciones .

Tendrá que fijar un domicilio ante el tribunal. Además, se estableció la prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella.

Además de lo anterior, deberá asistir a un programa de intervención psicológica de reeducación en violencia. También tendrá que someterse una evaluación para establecer si requiere un tratamiento por consumo problemático de alcohol y realizarse test de drogas cada cuatro meses.

A pesar de todo lo anterior, el abogado de Feito, Aldo Duque, resaltó el resultado de la audiencia. “La causa terminó en los mejores términos y estamos muy satisfechos por aquello”, remarcó.

Sin entregar mayores detalles respecto al acuerdo, Feito señaló que “se terminó el conflicto” y que “se llegó a un acuerdo amistoso”.

Previamente en una entrevista con La Tercera, el exconductor de Sin Filtros había señalado que se trataba de una denuncia infundada, “para manipularme en un régimen de pensión de alimentos”.