Paralamas regresa a Chile para repasar sus clásicos en el Teatro Nescafé de las Artes

Tras exitoso paso por el espacio de Providencia en 2018, y un último regreso a Chile en 2022, Os Paralamas do Sucesso, la emblemática banda brasileña de pop rock, con 43 años de trayectoria, 27 álbumes lanzados e innumerables conciertos a nivel internacional, una vez más llega al país para en esta ocasión repasar su legendario cancionero plagado de hits, entre estos “Alagados”, “Meu error” y “Uma brasileira”.

En 2020 el trío formado por Herbert Vianna (guitarra, voz), Bi Ribeiro (bajo) y João Barone (batería) estrenó un nuevo espectáculo, “Paralamas Clásicos”, con el que desde entonces repasan su historia junto a los tres músicos que han formado parte de la banda durante décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofón) y Bidu Cordeiro (trombón).

Os Paralamas do Sucesso repasará 33 temas de su trayectoria: desde su álbum debut “Cinema mudo” (1983) hasta llegar a su placa más reciente, “Sinais do sim” (2017). También desplegará canciones políticas relacionadas con la historia reciente de Brasil: “Alagados”, “O beco”, “Perplexo”, “O calibre”, además de singles que celebran el amor en sus múltiples facetas, como “Meu erro”, “Lanterna dos afogados”, “Aonde quer que eu vá”, así como “Seguindo estrelas”. Y por supuesto estarán “Vital”, “Óculos” y “Ela disse adeus”, creaciones tan peculiares como atemporales.

Asimismo el repertorio estelar de “Paralamas Clásicos” será también un viaje a través de la variedad rítmica del grupo con la influencia del rock inglés de los inicios (“Fui eu”, “Mensagem de amor”), además del reggae y el dub (“A novidade”, “Melô do marinheiro”), así como el refinamiento pop destacado en la producción de los años 90 (“Tendo a Lua”, “Busca vida”), más el diálogo con la música latina (“Trac-Trac”, “Lourinha Bombril”).

Por otro lado, este año Herbert Vianna, Joâo Barone y Bi Ribeiro, además de Joâo Fera, recibieron el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; un reconocimiento a personalidades que se destacan por su contribución a la sociedad, la cultura, las artes, así como al conocimiento, y que en este caso se le otorga a estos músicos por su impacto artístico durante más de cuatro décadas en la música brasileña, además de enfatizar el arte y la cultura popular dentro del ambiente universitario.

El show está agendado para el próximo miércoles 16 de septiembre a las 20.00 horas. Valores: 54.000 a 82.000 pesos (20% dscto. socios Comunidad de las Artes). La venta de entradas está disponible en la boletería del teatro y a través del sistema Ticketmaster.