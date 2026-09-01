Paralamas regresa a Chile para repasar sus clásicos en el Teatro Nescafé de las Artes
El legendario combo brasileño, clave en el auge del rock latino, se presentará en el recinto de Providencia el próximo 16 de septiembre. La venta de entradas está disponible en la boletería del teatro y a través del sistema Ticketmaster.
Tras exitoso paso por el espacio de Providencia en 2018, y un último regreso a Chile en 2022, Os Paralamas do Sucesso, la emblemática banda brasileña de pop rock, con 43 años de trayectoria, 27 álbumes lanzados e innumerables conciertos a nivel internacional, una vez más llega al país para en esta ocasión repasar su legendario cancionero plagado de hits, entre estos “Alagados”, “Meu error” y “Uma brasileira”.
En 2020 el trío formado por Herbert Vianna (guitarra, voz), Bi Ribeiro (bajo) y João Barone (batería) estrenó un nuevo espectáculo, “Paralamas Clásicos”, con el que desde entonces repasan su historia junto a los tres músicos que han formado parte de la banda durante décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofón) y Bidu Cordeiro (trombón).
Os Paralamas do Sucesso repasará 33 temas de su trayectoria: desde su álbum debut “Cinema mudo” (1983) hasta llegar a su placa más reciente, “Sinais do sim” (2017). También desplegará canciones políticas relacionadas con la historia reciente de Brasil: “Alagados”, “O beco”, “Perplexo”, “O calibre”, además de singles que celebran el amor en sus múltiples facetas, como “Meu erro”, “Lanterna dos afogados”, “Aonde quer que eu vá”, así como “Seguindo estrelas”. Y por supuesto estarán “Vital”, “Óculos” y “Ela disse adeus”, creaciones tan peculiares como atemporales.
Asimismo el repertorio estelar de “Paralamas Clásicos” será también un viaje a través de la variedad rítmica del grupo con la influencia del rock inglés de los inicios (“Fui eu”, “Mensagem de amor”), además del reggae y el dub (“A novidade”, “Melô do marinheiro”), así como el refinamiento pop destacado en la producción de los años 90 (“Tendo a Lua”, “Busca vida”), más el diálogo con la música latina (“Trac-Trac”, “Lourinha Bombril”).
Por otro lado, este año Herbert Vianna, Joâo Barone y Bi Ribeiro, además de Joâo Fera, recibieron el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro; un reconocimiento a personalidades que se destacan por su contribución a la sociedad, la cultura, las artes, así como al conocimiento, y que en este caso se le otorga a estos músicos por su impacto artístico durante más de cuatro décadas en la música brasileña, además de enfatizar el arte y la cultura popular dentro del ambiente universitario.
El show está agendado para el próximo miércoles 16 de septiembre a las 20.00 horas. Valores: 54.000 a 82.000 pesos (20% dscto. socios Comunidad de las Artes). La venta de entradas está disponible en la boletería del teatro y a través del sistema Ticketmaster.
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