Explosión de auto bomba cerca de una comisaría en la frontera de Colombia con Venezuela deja un muerto y 11 heridos

El ataque tuvo lugar alrededor de la medianoche en Los Patios, una localidad fronteriza con Venezuela que forma parte del área metropolitana de Cúcuta.

Al menos un civil murió y 11 personas resultaron heridas tras la explosión de un auto bomba frente a una comisaría en el noreste de Colombia, informaron las autoridades el martes.

El ataque tuvo lugar alrededor de la medianoche en Los Patios, una localidad fronteriza con Venezuela que forma parte del área metropolitana de Cúcuta. Se cree que entre los heridos hay policías, indicó The Associated Press.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella afirmó que el gobierno perseguirá a los responsables. “Colombia no cederá ante el terrorismo”, escribió el mandatario en una publicación en X.

A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente.



No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

En agosto, una explosión frente a una comisaría en Cúcuta hirió a 11 policías y mató a un perro policía. Las autoridades atribuyeron ese ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que aún opera en Colombia.

La zona de Cúcuta ha sido durante mucho tiempo objeto de disputa entre carteles de la droga y grupos rebeldes que se disputan el control de las rutas de contrabando hacia Venezuela.