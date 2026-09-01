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    Explosión de auto bomba cerca de una comisaría en la frontera de Colombia con Venezuela deja un muerto y 11 heridos

    La zona de Cúcuta ha sido durante mucho tiempo objeto de disputa entre carteles de la droga y grupos rebeldes que se disputan el control de las rutas de contrabando hacia Venezuela.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El ataque tuvo lugar alrededor de la medianoche en Los Patios, una localidad fronteriza con Venezuela que forma parte del área metropolitana de Cúcuta.

    Al menos un civil murió y 11 personas resultaron heridas tras la explosión de un auto bomba frente a una comisaría en el noreste de Colombia, informaron las autoridades el martes.

    El ataque tuvo lugar alrededor de la medianoche en Los Patios, una localidad fronteriza con Venezuela que forma parte del área metropolitana de Cúcuta. Se cree que entre los heridos hay policías, indicó The Associated Press.

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella afirmó que el gobierno perseguirá a los responsables. “Colombia no cederá ante el terrorismo”, escribió el mandatario en una publicación en X.

    En agosto, una explosión frente a una comisaría en Cúcuta hirió a 11 policías y mató a un perro policía. Las autoridades atribuyeron ese ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que aún opera en Colombia.

    La zona de Cúcuta ha sido durante mucho tiempo objeto de disputa entre carteles de la droga y grupos rebeldes que se disputan el control de las rutas de contrabando hacia Venezuela.

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