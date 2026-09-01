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    ¿Existe la República de Lemuria?: Hombre que se hizo pasar por embajador queda con firma mensual y arraigo nacional

    A mediados del siglo XIX, algunos científicos, basándose en escasas pruebas, teorizaron que en el Océano Índico existió un continente perdido al que llamaron Lemuria.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Con firma mensual y arraigo nacional quedó el hombre que fue detenido este lunes en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Lampa, luego de identificarse ante Carabineros como ciudadano de la ficticia “República de Lemuria” y ser sorprendido circulando en un vehículo con placas patentes falsas.

    El imputado fue formalizado por el delito de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, además del ilícito de ocultación de identidad. Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía decretó ambas medidas cautelares y estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación.

    El procedimiento se registró pasado el mediodía, cuando personal de la Tenencia Carreteras Lampa realizaba un control preventivo en la Ruta 5 Norte, en dirección a la Región Metropolitana. Los funcionarios detectaron un vehículo que circulaba con placas de color azul y la leyenda “embajada”.

    Sin embargo, al revisar las patentes, los uniformados advirtieron que estas correspondían a la denominada “República errante de Menda”, otra entidad ficticia.

    Ante la fiscalización, los funcionarios solicitaron al conductor su documentación personal y los antecedentes del automóvil. De acuerdo con fuentes policiales, el hombre entregó de manera aparentemente natural documentación física que había sido fabricada y en la que figuraba con el nombre “Martín Carlos Adrián Lemurión”.

    El sujeto aseguró ante los funcionarios ser ciudadano de la también ficticia “República de Lemuria”, con lo que intentó respaldar su identidad y su condición de supuesto representante diplomático.

    Tras el procedimiento, el hombre fue detenido y posteriormente puesto a disposición de la justicia, donde se dio cuenta de que es un ciudadano chileno de 51 años. En la audiencia de formalización, el fiscal adjunto, Alejandro Sánchez, indicó que se le imputaron los delitos vinculados al uso de las placas falsas y a la ocultación de su verdadera identidad.

    Al salir de la instancia, el sujeto se mantuvo en su posición señalando que “el Estado debe respetar la autodeterminación de las personas. Y eso implica que uno puede declararse independiente. Por lo tanto, mi documentación, independiente de mi declaración de autodeterminación, era la que yo presenté y, además, es otra nacionalidad. No es falsa, sino que es de otra nacionalidad”.

    Añadiendo que “todos los documentos son legales. Están acá, pero también la parte diplomática también es legal, ¿ya? No es falsa. ¿Por qué? Porque se acoge al derecho de autodeterminación".

    El tribunal, finalmente y según informó el fiscal, determinó que el imputado “quedó sujeto a la firma mensual y al arraigo nacional. Y un plazo judicial de 90 días”.

    Embajador de Lemuria habló con la prensa

    ¿Existe la República de Lemuria?

    En realidad, a mediados del siglo XIX, algunos científicos, basándose en escasas pruebas, teorizaron que en el Océano Índico existió un continente perdido al que llamaron Lemuria. Fue el biólogo alemán Ernst Haeckel quien comenzó con la publicación de textos al respecto.

    El territorio habría albergado una de las primeras civilizaciones avanzadas de la Tierra. Los lemurianos, según los antecedentes históricos, existen diversas teorías sobre cómo eran. Algunos los definen como seres altamente espirituales, que vivían en perfecta sincronía con el entorno; otros, como que tenían cuatro brazos y cuerpos enormes y hermafroditas.

    A pesar de que la idea fue desmentida en un inicio, en 2013 científicos revelaron el descubrimiento de pequeños cristales de silicato de circonio, formados hace más de 3000 millones de años, y que serían muchos más antiguos que cualquier otra roca en las Islas de Mauricio, llegando al descubrimiento de la existencia, tras múltiples estudios, de una masa de tierra a la que han llamado Mauritia.

    Esto podría ser el continente referido por un inicio por el biólogo alemán Haeckel. Sin embargo, quedó totalmente descartado que existiera una civilización que posteriormente evolucionó.

    Más sobre:LemuriaFirma mensualArraigo Nacional

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