Línea 8: Metro confía en lograr financiamiento y dice que están en proceso de actualizar la tarifa técnica

El presidente de Metro, Patricio Rey, destacó que están trabajando para presentarle al gobierno del Presidente José Antonio Kast las fórmulas que tiene para financiar la Línea 8, que considera una ruta entre las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Puente Alto y Peñalolén.

“Yo creo que vamos a tener éxito con eso, porque eso va a involucrar un esfuerzo adicional de lo que hace Metro normalmente”, dijo Rey en entrevista con radio 13C sobre el proyecto que considera una inversión del orden de los US$1.900 millones.

Ante este contexto, Rey comentó que es un proyecto con la resolución de calificación ambiental y en desarrollo de su planificación. Mientras que sobre el financiamiento, destacó “ese es un gran desafío que también estamos enfrentando. Idealmente, pudiésemos dejar ese proyecto ya consolidado, licitado y funcionando, un proyecto desde el punto de vista financiero más sencillo, porque ese se pagaría a través de una tarifa adicional que podría hacer que el proyecto sea rentable privadamente”.

El presidente de Metro, Patricio Rey Andres Perez

“Va en paralelo a lo que hacemos normalmente, porque nuestras líneas van con la tarifa integrada del Transantiago, pero en este caso sería como en otros aeropuertos del mundo una tarifa adicional que ayudaría a pagar ese tramo, que son también cercanos a los US$400 millones”, agregó también en relación al proyecto de extensión de la Línea 7 para llegar al Aeropuerto de Santiago.

Finanzas y actualización de la tarifa técnica

El presidente de Metro, Patricio Rey, calificó la situación financiera de la empresa como “sólida” y destacó la gestión realizada en el marco del trabajo de su antecesor Guillermo Muñoz.

“Dejó una empresa en muy buenas condiciones; además, hizo un traspaso también muy ejemplar”, comentó.

Sobre el ejercicio financiero de Metro, Rey comentó que “no es una empresa que tenga utilidades; históricamente es una empresa que en general puede financiar su operación, pero para hacer los proyectos de inversión o el CAPEX de los proyectos es necesario tener al menos, o históricamente ha sido necesario tener dos tercios de aportes del Estado”.

En esa línea, Rey destacó el convenio con el Estado vía la tarifa técnica y que están “en proceso de actualización, porque hace muchos años que desde el estallido social eso no se actualiza, pero hay una intención también de Hacienda de ir regularizando eso y poniéndolo al día”.

Cabe destacar que la tarifa técnica es la que le paga el Estado a Metro por cada pasajero transportado y la tarifa pública es la que se le cobra al usuario.

Respecto a las operaciones, el presidente de Metro destacó la baja en las personas transportadas, donde destacó que el efecto se ve más en la hora de la tarde-noche; especialmente después de las 20.00 horas.

“Nos pega en nuestro ingreso definitivamente y sobre todo porque todavía no hemos sido capaces de retomar los niveles prepandémicos de viaje; antes de la pandemia teníamos 2.900.000 en un horario de en un día laboral normal y hoy día estamos en los 2.400.000″, comentó.

Sobre las razones, Rey apuntó a “muchos factores en términos de también las distintas regulaciones que se han pasado en términos del horario laboral; el teletrabajo y los viernes definitivamente es distinto y la gente se va más temprano”.

Sin embargo, Rey comentó que “lo bueno es que hemos recuperado la capacidad de poder pagar nuestra operación con los ingresos y eso es muy importante porque de esa forma somos autosostenibles con la operación completa del Metro y ahí la diferencia es que necesitamos recursos para los nuevos proyectos fundamentalmente”.