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    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    “Se sobreinterpretó un dato que tampoco era tan espectacular”, dijo Mario Marcel respecto al comentario del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el Imacec de junio, que subió luego de cinco caídas consecutivas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel, analizó el último dato del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio, el que registró su mayor caída desde marzo de 2023.

    “Tenemos un Imacec muy negativo, negativo en todas las líneas, tanto en la comparación anual como en la mensual y desestacionalizada, después de un segundo trimestre que acordémonos que estuvo por debajo también de las expectativas”, dijo en entrevista con radio Infinita.

    En esa línea, el exsecretario de Estado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric comentó que “lo que tenemos es que el periodo de enero-julio de este año está por debajo del mismo periodo del año pasado, está negativo en 0,2% y si tomamos el no minero, para separar el tema de la minería, que ha tenido una serie de problemas bien idiosincráticos, estamos con un crecimiento de 0,3% en el periodo de enero-julio, respecto al mismo periodo del año pasado, que es extraordinariamente bajo”.

    En esa línea, Marcel no estuvo en línea con los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo que junio fue un mes de inflexión para la economía. Esto luego de que el Imacec de junio fuera positivo tras cinco meses consecutivos a la baja.

    “Normalmente, uno espera un poquito a ver cómo evoluciona la cifra; la verdad es que junio no fue espectacular, se comparaba con un junio pasado relativamente bajo, y por lo tanto era muy esperable que hubiera una cifra positiva”, dijo.

    El también expresidente del Banco Central comentó que en junio “hubo sectores en los cuales fue relativamente débil; yo no diría que marcaba así una gran recuperación todavía, y ahora con este dato de julio, por supuesto, uno revisa un poco necesariamente todas esas interpretaciones”.

    “Creo que el ministro va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo”, comentó.

    En esa línea, al ser consultado sobre si el ministro Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión para la economía, Marcel comentó que “yo creo que se sobreinterpretó un dato que tampoco era tan espectacular. Pero bueno, estos son gajes del oficio”.

    Sobre la economía, el exministro también comentó que el alza histórica de las bencinas y el negativo discurso sobre el estado de la economía luego del gobierno del expresidente Boric afectaron la demanda interna.

    “Yo creo que fue la combinación del bencinazo con un discurso muy catastrófico sobre la economía, muy catastrofista, que repetido muchas veces termina llegando a la gente”, comentó.

    En esa línea, el exministro estimó que la acción del gobierno sí mermó la economía por el lado de las expectativas. “Recordemos primero que muy al comienzo del gobierno, prácticamente el primer día, se dijo que todo era peor de lo que se esperaba, de lo que se creía”, comentó.

    Luego, el exministro Marcel comentó el episodio del alza de las bencinas. “Fue un balde de agua fría para mucha gente, que tenía expectativas de que las cosas iban a mejorar, y de repente vio un golpe tremendo en el bolsillo”, comentó.

    “La formación de expectativas, normalmente la inflación pesa más que la actividad o que el empleo, y la manera en que la gente mide, llamémosle psicológicamente, la inflación, es a través de ciertos precios emblemáticos. Y los combustibles o las gasolinas son uno de esos precios, el número uno. Entonces no es sorprendente que haya tenido un impacto tan negativo, porque hay mucha investigación sobre esto”, dijo.

    En esa línea, el exministro comentó que “no se ponderaron las repercusiones que tendría el tema del bencinazo. Se pensó que, en fin, que iba a ser un mal trago, que se iba a pasar rápido (...) y que después las cosas iban a mejorar rápidamente. Pero lo que estamos viendo, en términos de expectativas, es muy fuerte”.

    Situación del empleo

    El exministro de Hacienda también apuntó que las cifras de crecimiento explican las de empleo. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

    “Si tenemos la actividad negativa en sectores que son intensivos en mano de obra, es obvio que se va a perder empleo. A eso hay que agregarle un fenómeno que tiene que ver con cambios más estructurales, que tiene que ver con los cambios tecnológicos ahorradores de mano de obra, que muchas veces cuando lo discutimos parece que es una cosa que viene para adelante, pero eso no es así, eso ya está”, comentó.

    En esa línea, el exministro comentó que “de todos los factores que uno puede listar (negativos contra la creación de empleo): el elemento cíclico, este cambio tecnológico, especialmente en el comercio, la debilidad de la actividad de la construcción, creo que probablemente el tema de los salarios es el menos importante de todos los factores”.

    Más sobre:EconomíaImacecMario Marcel

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