Chile anota la mayor caída de confianza del consumidor entre 30 economías y queda penúltimo

Sistema frontal fue una de las causas de la caída de la confianza.

La confianza de los consumidores chilenos volvió a deteriorarse en agosto. El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) que elabora Ipsos cayó 4,0 puntos respecto de julio y se ubicó en 38,1 unidades, con lo que Chile quedó en el puesto 29 entre las 30 economías que mide la encuesta, solo por sobre Turquía (35,9 puntos).

Con este resultado, el indicador acumuló un retroceso de 6,3 puntos en doce meses, el mayor descenso interanual de toda la medición.

El indicador se construye en una escala de 0 a 100 puntos, en la que 50 marca el punto de equilibrio entre percepciones positivas y negativas.

Con el registro de agosto, Chile no solo siguió por debajo de ese umbral, sino que interrumpió las alzas que había anotado en junio y julio, mes en que el índice había llegado a 42,1 puntos.

La serie que publica el informe muestra que el nivel de agosto es el más bajo desde febrero de 2023, cuando el índice marcó 36,9 puntos.

El resultado dejó al país en el último lugar de América Latina, casi diez puntos por debajo del promedio regional de 47,9 puntos.

La región mostró trayectorias dispares: Perú registró el mayor aumento de toda la medición, con un alza de 4,4 puntos hasta 54,4 unidades, seguido de Brasil (53,4 puntos, +1,2) y México (52,8 puntos, -0,9). Colombia marcó 50,1 puntos (-1,3) y Argentina 39,0 puntos (-2,8), el único otro país de la región bajo el umbral de equilibrio.

En el panorama global, el índice bajó 0,7 puntos hasta 48,4 unidades, su primera caída en cuatro meses. El ranking siguió encabezado por India, con 65,3 puntos, seguida de Malasia (57,6) y Suecia (56,6).

La caída chilena fue transversal a los cuatro subíndices que componen la medición. Situación económica actual anotó el mayor retroceso, de 4,7 puntos, y volvió a ubicarse bajo los 30 puntos, en 28,1 unidades.

Inversiones, que mide la capacidad de compra, ahorro e inversión de los hogares, cayó 4,0 puntos hasta 33,0. Trabajo retrocedió 3,8 puntos hasta 39,2 y Expectativas económicas bajó otros 3,8 puntos hasta 52,7, el único componente que se mantuvo sobre el punto de equilibrio.

En el frente laboral, el informe consignó que solo cerca de tres de cada diez encuestados se sienten más seguros respecto de su estabilidad laboral que hace seis meses. El sondeo se levantó en un período en que el INE informó una tasa de desocupación nacional de 9,4% para el trimestre abril-junio, con un alza interanual de 0,5 puntos porcentuales.

Aranceles, bencinas y sistema frontal

Ipsos dijo que el trabajo de campo se realizó entre el 24 de julio y el 7 de agosto, semanas en que se conocieron el arancel de 12,5% que Estados Unidos confirmó a los productos chilenos, una nueva alza de las bencinas y el diésel informada por ENAP tras cuatro meses de caídas, la decisión unánime del Banco Central de mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5% y el alza de 2,4% del Imacec de junio.

Los estragos del sistema frontal en Vallenar CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

En ese mismo período, un sistema frontal afectó a diez regiones del país y dejó 13 fallecidos, cuatro desaparecidos, más de 3.500 damnificados y al menos 61.000 personas aisladas.

El CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, vinculó el resultado a ese episodio, con reparos.

“ La magnitud del retroceso coincide con los efectos del sistema frontal que afectó a gran parte del país previo al trabajo de campo . Si bien no podemos atribuir una relación directa, es razonable considerar que sus consecuencias sobre la vida cotidiana, la actividad y los presupuestos familiares pudieron intensificar un ánimo económico que ya era frágil”, señaló el ejecutivo.

Según el informe de Ipsos, el sistema frontal habría actuado sobre problemas más persistentes, y la cautela de los consumidores en Chile “ya no se limita a la situación actual y comienza también a afectar la mirada sobre los próximos meses ”.

La consultora sostuvo que, para recuperar la confianza, no basta con mejorar los indicadores generales, sino que esas mejoras deben traducirse en mayor estabilidad y seguridad económica para las personas.