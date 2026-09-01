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    CPC pone paños fríos al mal desempeño de la economía 2026 y pone sus fichas al próximo año: crecerá 3%

    La presidenta de la asociación gremial espera que, si bien el crecimiento a cierre de 2026 se ubicaría entre 1% y 1,3%, en 2027 la cifra se acerque al 3%.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Susana Jiménez espera punto de inflexión en agosto. PEDRO RODRIGUEZ

    El Índice de Mensual de Actividad Económica (Imacec) mostró una contracción de la economía de 1,5% en julio, el peor desempeño en más de tres años y en la parte más baja de las expectativas del mercado.

    Pese al complejo escenario para la actividad, la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, se mostró más bien optimista para lo que viene y confía en un punto de inflexión en agosto.

    Sin embargo, su apuesta es para un marcado repunte en 2027, año que en se duplicará la tasa de crecimiento respecto a este ejercicio.

    “Nosotros para este año estamos proyectando un crecimiento relativamente bajo, o sea, entre 1% y 1,3%. Podría llegar a 1,5%. No va a ser más que eso. Sin embargo, para el próximo año, nosotros estamos estimando que vamos a andar más cerca del 3%”, dijo en conversación con radio Pauta.

    Estas proyecciones se apoyan, según explicó Jiménez, en señales que ha estado dando el mercado, como proyectos de inversión que están ingresando al sistema de evaluación ambiental, y los pronósticos que tiene la Corporación de Bienes y Capital.

    A esto sumó el positivo que, dijo, tendrá la megarreforma del gobierno aprobada en el Congreso y que será promulgada a mediados de este mes. Jiménez se alineó también con Ignacio Briones quien destacó a la construcción como potenciador de empleo por ser un sector intensivo en mano de obra “y que ha sido rezagado por mucho tiempo”.

    Economía chilena suma cinco meses en rojo tras nueva caída del Imacec. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Flexibilidad laboral

    En materia de fomento al empleo formal, valoró la propuesta presentada por el Ejecutivo para flexibilizar la jornada laboral de 40 horas. Esto, pese a que sectores de la oposición ha acusado que la medida generaría precarización en las condiciones laborales.

    La representante gremial defendió el proyecto impulsado por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmando que “los tiempos actuales obligan a tener mayor capacidad de adaptación a las necesidades”.

    “¿Cómo tú podrías darle oportunidades de trabajo a todas esas personas que hoy día están desempleadas, a adultos mayores trabajando, o incluso a estudiantes trabajando por horas, con la flexibilidad que ellos requieren, y que también las actividades económicas pueden necesitar?“, dijo.

    Lee también:

    Más sobre:ImacecSusana JiménezCPCproducciónempeloEconomía

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