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    Política

    Kast aborda baleo de niña en Cerro Navia y llama a unir fuerzas contra el crimen organizado

    "Hemos tenido diferencias en temas de reformas constitucionales, pero no tenemos ninguna diferencia en que sabemos que tenemos que combatir el crimen organizado, que tenemos que combatir el terrorismo, que tenemos que combatir las mafias", sostuvo el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Presidencia

    Hasta Juan de Covarrubias 60, en Padre Hurtado, llegó el Presidente José Antonio Kast este martes para realizar una visita inspectiva a las obras del Tren Melipilla, una iniciativa que proyecta transportar 57 millones de pasajeros al año.

    En ese espacio, además de celebrar los avances del proyecto, el mandatario dedicó unos minutos para abordar la seguridad, a propósito del drámatico hecho que se registró hace unas horas en Cerro Navia, donde una niña de cinco años resultó baleada.

    “Hoy es un día de contradicciones por lo que vivimos ayer, un baleo en Cerro Navia. Esa es la contradicción, aquí estamos celebrando que en un tiempo más va a mejorar la calidad de vida, en un tema esencial que es el transporte, pero ayer, una vez más, familias vieron expuesta la vida de sus hijos por bandas criminales”, partió lamentando.

    En ese sentido, continuó: “Estamos avanzando con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), hemos tenido diferencias en temas de reformas constitucionales, pero no tenemos ninguna diferencia en que sabemos que tenemos que combatir el crimen organizado, que tenemos que combatir el terrorismo, que tenemos que combatir las mafias, porque los vecinos que se ven afectados por eso, al igual que los vecinos de Padre Hurtado, al igual que los vecinos de Peñaflor que no nos preguntan por el color político, quieren seguridad, quieren transporte y quieren trabajo”.

    “Y hemos tenido momentos difíciles, sí, pero son años, no es un mes difícil, no son cinco meses difíciles, no es un año difícil, han sido años difíciles. Y hoy día vemos algo de esperanza, porque hay gente que quiere invertir en Chile, chilenos y extranjeros, y estamos alimentando la carga para todos, porque alguien podría decir, ‘no, es que le están alimentando la carga a los que más tienen’. No, porque si los que más tienen invierten, hay más trabajo. Si nosotros nos ponemos todos juntos, no vamos a alcanzar para hacer una inversión como esta, y necesitamos más inversiones como esta, y eso requiere una visión de futuro donde invitemos a más personas a invertir”, agregó.

    Luego sostuvo: “Tenemos un país que está avanzando, paso a paso, en recuperar la seguridad, pero ahora depende de nosotros. Depende de nosotros que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen”.

    “Devolvamos la esperanza a esas familiasque hoy día están acongujadas porque no hay trabajo, porque se ven vulneradas en sus derechos. Los mismos que son abastecidos por redes criminales los abastecen de armas y atentan con toda la vida a nuestros carabineros .Esa es la importancia de que hoy día nos encontremos aquíen temas que nos unen. Temas que nos pueden confrontar, hay muchos. Hoy día los invito a que nos unamosen las cosas positivas como esta, donde hay tanto trabajo”, cerró el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridad

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