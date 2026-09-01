Comisión investigadora por caso Cerimedo queda sin efecto por falta de quorum

La comisión investigadora propuesta por el diputado José Montalva (Ind.-PPD), que buscaba esclarecer eventuales conexiones entre el consultor argentino Fernando Cerimedo con actores vinculados al actual gobierno de José Antonio Kast, no avanzó en la Cámara de Diputados.

Este martes, al inicio de la Sesión en la Sala de la Cámara pasadas las 10.00 de la mañana, los parlamentarios presentes votaron la iniciativa, que si bien alcanzó 60 votos de apoyo frente a 41 en contra y 2 abstenciones, no obtuvo el quorum institucional requerido para avanzar.

La iniciativa se enmarca en la controversia que ha surgido a propósito de las declaraciones de la expareja de Cerimedo, Nadia Beller, quien aseguró que el argentino trabajó con el equipo del Presidente Kast en su campaña para llegar a La Moneda.

Además, algunas voces vinculan al consultor con el uso de bots que habrían afectado a la entonces candidata de la UDI, Evelyn Matthei en su campaña presidencial.

El lunes, en entrevista con radio Cooperativa, Kast confirmó que conoce a Cerimedo, sin embargo, aseguró que no trabaja con él. “Yo en ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor“, sostuvo el Mandatario.

Montalva volverá a presentar la iniciativa

La tarde del lunes la iniciativa tenía 62 firmas de apoyo. El diputado Montalva había planteado que la investigación no buscaba apuntar contra un sector político en particular, sino abordar los eventuales riesgos que las nuevas herramientas digitales pueden representar para los procesos democráticos.

En una declaración posterior a la votación, Montalva lamentó que la instancia no avanzara por dos votos. “Gente de nuestro sector no llegó a votar y por eso se perdió esta comisión”, indicó.

“ Hay gente de nuestro sector que tiene que aprender que no hay que solamente hablar y decir las cosas, sino también hay que hacerlas. Y lo principal para hacer las cosas es llegar a la pega, llegar en la mañana” , sostuvo, aludiendo a quienes no estaban presente en la Sala al momento de la votación.

Pese al resultado, el diputado adelantó que buscará presentar nuevamente la solicitud para que la Cámara vuelva a pronunciarse sobre la creación de la instancia.

Eso sí, esta vez buscará que se vote más tarde. “Vamos a tratar de que sea un día en la tarde para que hasta gente nuestra llegue a votar”, sostuvo.

De haberse constituido, la Comisión Especial Investigadora habría contado con un plazo de 60 días para desarrollar su trabajo y rendir su informe, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.