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    Rusia amenaza con adoptar medidas frente a las maniobras militares de Estados Unidos, Japón y Australia

    La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha expresado su “preocupación”, y ha lamentado que se trata de una “provocación”.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

    Las autoridades de Rusia han amenazado este martes con adoptar medidas frente a las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos, Japón y Australia que está previsto que comiencen el próximo 8 de septiembre cerca de las fronteras del país y contará con unos 4.000 efectivos en total.

    La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha expresado su “preocupación” al respecto y ha lamentado que se trata de una “provocación” que tendrá lugar “cerca de las fronteras orientales” de Rusia y que es “absolutamente inadmisible”, al tiempo que ha alertado del uso de sistemas de misiles ‘Typhon’ en el marco de estas maniobras.

    “La Embajada japonesa fue informada de que el despliegue de este tipo de armamento en territorio japonés, incluso bajo el pretexto de ejercicios militares, es absolutamente inaceptable, ya que representa una amenaza para la seguridad de Rusia. Se les advirtió sobre las posibles medidas a adoptar por parte de Moscú para garantizar un nivel adecuado de seguridad nacional”, ha apuntado.

    Las fuerzas niponas han informado de que las maniobras en cuestión incluirán ejercicios con fuego real, simulaciones de invasiones terrestres y actividades de transporte aéreo de equipamiento militar, entre otras, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

    Con esta son tres las veces que se han utilizado los sistemas ‘Typhon’ en el marco de estas maniobras militares conjuntas. En septiembre de 2025 fueron desplegados en la base estadounidense en Iwakuni, en la prefectura de Yamaguchi.

    Más sobre:MundoRusiaEstados UnidosJapónAustralia

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