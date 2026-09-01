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    Putin pide mejorar la “efectividad” de la ONU: “No puede ser que defienda solo los intereses de unos pocos”

    Además ha recalcado que la ONU debe “mantener sus funciones como principal mecanismo para coordinar intereses” a nivel internacional.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido este martes mejorar la “efectividad” de Naciones Unidas para que tenga un “papel central en los asuntos mundiales” y evitar así que “defienda solo los intereses de un país o de unos pocos” en un mundo “cada vez más abocado al multilateralismo”.

    “El potencial de la ONU no se está explotando, por lo que deben realizarse esfuerzos para mejorar su efectividad”, ha afirmado Putin durante su discurso en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que está teniendo lugar en Biskek, la capital de Kirguistán.

    En este sentido, ha lamentado que el “verdadero potencial de la ONU está lejos de materializarse”. “Es importante favorecer su efectividad, aumentar la representación de sus organismos, incluido en Consejo de Seguridad, e incluir a los países orientales y del sur global”, ha apuntado.

    “Sobre todo, es importante adaptarse a las realidades cambiantes y a los giros significativos en las políticas y economías globales”, ha aseverado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

    No obstante, ha recalcado que la ONU debe “mantener sus funciones como principal mecanismo para coordinar intereses” a nivel internacional, aunque ha admitido que “no todo el trabajo de la ONU es satisfactorio”. “Ese siempre ha sido el caso”, ha expresado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el “proceso para crear un orden mundial multipolar es irreversible”.

    Más sobre:RusiaONUVladimir Putin

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