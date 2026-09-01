Hombre muere tras ser baleado en San Ramón: habrían visto a dos personas huir del lugar
Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Un hombre perdió la vida tras ser baleado durante la madrugada de este martes en la comuna de San Ramón.
Los hechos se habrían registrado alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando testigos escucharon disparos en el sector.
La víctima sería alguien del lugar y según detalló el comisario Manuel Urrutia de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “hay un testigo presencial, el cual escucha seis disparos aproximadamente a las tres de la mañana, y ve huir a dos personas”.
“Hasta el momento seguimos indagando con respecto a cualquier tipo de alternativa que nos permita dilucidar lo que sucedió en este momento. Hay un escúter en el sitio del suceso”, añadió.
Finalmente según expresó, “en relación a las diligencias que estamos realizando, nos encontramos empadronando testigos del hecho, ubicando testigos oculares y presenciales, además del rastreo de cámaras que nos permitan dar con la dinámica del hecho”.
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