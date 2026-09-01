SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”

    El técnico del equipo de Rancagua considera que generaron las ocasiones de gol suficientes como para llevarse un triunfo desde la precordillera.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica y O’Higgins brindaron un duelo emocionante en el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera. En el Claro Arena, los Cruzados vencieron por 3-2 ante un elenco de Rancagua que dio pelea, que tuvo ocasiones para llevarse el triunfo y que transformó al portero local Vicente Bernedo en la figura del partido.

    Por este motivo, cuando Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, fue consultado sobre su opinión del encuentro, de inmediato lamentó el marcador final: “El resultado de hoy fue injusto, fuimos superiores. El arquero de ellos fue figura. El fútbol tiene estas cosas, a veces toca perder”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    El argentino no buscó excusas en las bajas que tenían para este partido: “El equipo compite bien, hoy teníamos bajas pero los jugadores normalmente están a la altura. Duele la derrota de hoy, pero estoy orgulloso de estos futbolistas”, cerró el estratega.

    “En ocasiones fuimos superiores”

    Un análisis parecido hizo Juan Leiva, una de las piezas importantes en la mitad de la cancha de los celestes: “Fue un lindo espectáculo, bastante parejo, pero en ocasiones fuimos superiores”.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    “Bernedo tuvo una gran noche. Triste por el resultado, ahora hay que ganar el partido que viene. Las bajas se pueden sentir, pero en el plantel están todos preparados. Jugamos bien, pero los balones no entraron”, cerró.

    Con este resultado, O’Higgins se queda con 24 puntos en la tabla, en la undécima posición, a solo tres unidades de la zona de descenso.

    En la próxima fecha, la 22, recibirán a Unión La Calera, el colista del torneo que está necesitado de sumar. El duelo está pactado para el domingo 6 de septiembre a las 14.45 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Más sobre:FútbolLucas BovaglioLa UCO'Higgins

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    Zelenski pide a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Rusia por el aumento de ataques con drones

    Lo más leído

    1.
    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    2.
    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    Claudio Bravo recuerda el paso de Marcelo Bielsa en la Roja: “Sin Bonini, las relaciones se hubiesen roto”

    3.
    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

    Otro chileno en la Premier League: Darío Osorio da el golpe y ficha en el Crystal Palace en una histórica transferencia

    4.
    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    Tensión, distancia con Aránguiz y el golpe del Superclásico: el manejo de Fernando Gago que alejó a la U del título

    5.
    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    El escándalo del rugby termina en mano blanda: la tenue sanción contra el uruguayo que lesionó gravemente a Emilio Shea

    6.
    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    La cláusula de renovación de Vozinha ya está activa: los desconocidos detalles del contrato del caboverdiano en Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este miércoles 2 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 2 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio de gran magnitud afecta a al menos dos galpones en recinto de la Zofri en Iquique

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Casi el 60% de las empresas Ipsa subieron sus ganancias en el primer semestre

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos
    Tendencias

    10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

    5 beneficios del té para la salud, según investigaciones científicas

    Cuál es el gran beneficio de estar soltero, según un reciente estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena
    Cultura y entretención

    Camiroaga rock: cuando los caminos del animador se cruzaron con los íconos de la música chilena

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    Zelenski pide a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Rusia por el aumento de ataques con drones

    Israel bombardea Líbano “en respuesta” al lanzamiento de dos drones de Hezbolá contra sus tropas en Líbano

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”