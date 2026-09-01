Lucas Bovaglio lamenta la derrota de O’Higgins ante la UC: “El resultado fue injusto, fuimos superiores”
El técnico del equipo de Rancagua considera que generaron las ocasiones de gol suficientes como para llevarse un triunfo desde la precordillera.
Universidad Católica y O’Higgins brindaron un duelo emocionante en el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera. En el Claro Arena, los Cruzados vencieron por 3-2 ante un elenco de Rancagua que dio pelea, que tuvo ocasiones para llevarse el triunfo y que transformó al portero local Vicente Bernedo en la figura del partido.
Por este motivo, cuando Lucas Bovaglio, entrenador de O’Higgins, fue consultado sobre su opinión del encuentro, de inmediato lamentó el marcador final: “El resultado de hoy fue injusto, fuimos superiores. El arquero de ellos fue figura. El fútbol tiene estas cosas, a veces toca perder”, comenzó diciendo a TNT Sports.
El argentino no buscó excusas en las bajas que tenían para este partido: “El equipo compite bien, hoy teníamos bajas pero los jugadores normalmente están a la altura. Duele la derrota de hoy, pero estoy orgulloso de estos futbolistas”, cerró el estratega.
“En ocasiones fuimos superiores”
Un análisis parecido hizo Juan Leiva, una de las piezas importantes en la mitad de la cancha de los celestes: “Fue un lindo espectáculo, bastante parejo, pero en ocasiones fuimos superiores”.
“Bernedo tuvo una gran noche. Triste por el resultado, ahora hay que ganar el partido que viene. Las bajas se pueden sentir, pero en el plantel están todos preparados. Jugamos bien, pero los balones no entraron”, cerró.
Con este resultado, O’Higgins se queda con 24 puntos en la tabla, en la undécima posición, a solo tres unidades de la zona de descenso.
En la próxima fecha, la 22, recibirán a Unión La Calera, el colista del torneo que está necesitado de sumar. El duelo está pactado para el domingo 6 de septiembre a las 14.45 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.
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